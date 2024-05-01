今年1月に長期休養から復帰した俳優の神田正輝（73）が、「ある種の“怖いものなしモード”に突入しつつあるのか」（制作会社関係者）と業界をざわつかせた。唯一のレギュラー番組であるテレビ朝日系「朝だ！ 生です旅サラダ」（土曜午前8時）では、難解なシャレや独特なおやじギャグを快調に連発。不測の生放送トラブルが起きてもむしろ喜ぶばかりか、ついには元妻で歌手の松田聖子（62）に自ら突然言及、スタジオを騒然とさせ