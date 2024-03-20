ＪＲ京葉線で１６日から新ダイヤの運行が始まり、１８日は初の平日を迎えた。朝と夕方以降に走る大半の快速と全ての通勤快速を各駅停車とするもので、通勤時間の変更を余儀なくされた利用客からは不満の声が聞かれた。（石本大河、戸田光法）ＪＲ東日本千葉支社によると、蘇我駅（千葉市中央区）では快速２９本、通勤快速４本の発着がなくなった。通勤快速から各停への変更で、蘇我―東京駅間の所要時間は最大約１９分増える。
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