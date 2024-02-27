栃木・宇都宮市の自宅の敷地内で、ベッドを焼却する様子をライブ配信した男が逮捕された。自称ライブ配信業者の中山賢一容疑者（41）は、2023年12月、ライブ配信サービスで「ベッドを燃やします」などと宣言し、自宅の敷地内でベッドを燃やした廃棄物処理法違反の疑いが持たれている。配信を見ていた視聴者が通報し、火はすぐに消し止められた。中山容疑者は容疑を認め、「粗大ゴミを扱う配送センターが年末で休みだったため燃やし