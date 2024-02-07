【イスラマバード共同】パキスタン南西部バルチスタン州で7日、選挙事務所の外など2カ所で爆発があり、少なくとも計27人が死亡し40人以上が負傷した。地元メディアが報じた。パキスタンは8日に下院選を控えており、選挙妨害の可能性がある。狙われたのは無所属の候補者の選挙事務所と、イスラム急進派政党の事務所。無所属候補者の事務所の爆発では少なくとも15人が死亡し30人以上がけがを負った。負傷者の多くは重体で死者