スイス在住のあるXユーザーの投稿に注目が集まっています。【写真】「初めて見た」購入したカットにんじんXユーザーのこにこ（@ynynyan009911）さんは、ある日スーパーで袋入りカットにんじんを購入。裏を向けるとカットされていない大胆な大きさのにんじんの塊が！これにはこにこさんも驚き、思わずその面白さからXに投稿。「え、塊入ってるんだけど！？」とポストしたところ、「当たりだ！」「塊が魂に見えて一瞬困惑してしまっ