カレーの写真を見ると、痛み止めの効果がある可能性が出てきた。 【写真】超豪華！藤井聡太との対戦時、永瀬拓矢が昼食に注文した陣屋カレー 中国の研究者らが、27人のボランティアを対象にカレーやヌードルなどスパイシーな食べ物の写真とフルーツやハンバーガー、チョコといったノンスパイシーな食べ物の写真をそれぞれ見せ、微量の電気ショックを与える実験を実施
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