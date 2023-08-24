大谷翔平は初回に44号も…緊急降板■エンゼルス ー レッズ（日本時間24日・アナハイム・Wヘッダー第1試合）エンゼルスの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、本拠地で行われたレッズとのダブルヘッダー第1試合に「2番・投手」で投打同時出場したが、2回途中で緊急降板した。エンゼルスの地元放送局「バリースポーツ・ウエスト」で解説を務めるマーク・グビザ氏は「様子がおかしいです」と危険を察知していた。初回に44号2ラン