名代富士そば（運営：ダイタン商事）は、8月1日より「かつ丼」「とんかつ」関連商品を値上げする。【写真】富士そば公式おすすめ！『特撰富士そば』『かつ丼』『コロッケそば』公式サイトに7月24日付で「名代富士そばをご利用していただきまして、ありがとうございます。2023年8月1日より、かつ丼の販売価格を580円（税込）に価格改定を致します」と発表した。「今回はとんかつの仕入れ価格の値上がりによる価格改定になりま