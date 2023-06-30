4yuuu編集部が実際に買ってよかったDAISO(ダイソー)の商品をピックアップ♡今回は、思わず感動するほど便利な超優秀アイデアグッズをご紹介します！出典：https://www.shutterstock.com/image-photo/wash-clothes-laundry-net-2319022925【ダイソー】超優秀アイデアグッズ?トラベル収納ポーチDAISO(ダイソー)の「トラベル収納ポーチ」は、旅行で使った衣類を入れてそのまま洗濯できるアイテム。サイズは32cm×30cmで、ブラウ