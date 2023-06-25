涌井から右中間へ完璧な一発■中日 ー ヤクルト（25日・バンテリンドーム）ヤクルトの村上宗隆内野手が25日、バンテリンドームで行われた中日戦で特大の12号ソロを放った。打った瞬間確信の一発に、敵地も騒然となった。0-3と3点ビハインドの6回、中日先発・涌井が投じた直球を完璧に捉えて右中間スタンド中段へ運んだ。本塁打は8日のロッテ戦（ZOZOマリン）以来17日ぶりとなった。12号はオスナ（ヤクルト）に並んでリーグ3