私が語る「日本サッカー、あの事件の真相」第22回日本一のサイドバックを目指した男の矜持〜加地亮（２）（１）加地亮のサッカー人生を狂わせた１プレー「あれは酷かった」＞＞2006年ドイツＷ杯。初戦のオーストラリア戦、日本は前半26分に中村俊輔のゴールで先制し、優位に試合を進めて前半を終えた。だが後半、オーストラリアが牙をむいてきた。ティム・ケーヒルを筆頭に、交代カードを次々にきって反撃。日本はロングボール