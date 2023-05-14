アメリカの首都・ワシントンに知る人ぞ知る住宅がある。オバマ元大統領が住んでいた住宅だ。オバマ氏が大統領になる前、2005年から2008年の上院議員時代に住んでいたのは、3階建ての1階部分にある部屋だ。勤務先だった連邦議会議事堂から歩いて20分ほどの場所で、目の前に公園があり、静かな住宅地だ。赤いドアが特徴の玄関の部屋は、1ベッドルームで、小さな庭があるが、当時の議員スタッフたちと比べ部屋は狭く、質素な生活をし