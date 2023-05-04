【北京＝比嘉清太】中国空軍の若手パイロットの成長と活躍を描いた中国映画「長空之王」（大空の王）が各地で公開され、ヒットしている。習近平（シージンピン）政権は、米国との対立をにらんだ「強軍路線」を正当化し、愛国精神を訴える宣伝に映画を利用している。映画は、米軍パイロットの成長を描いたトム・クルーズさん主演の大ヒット映画「トップガン」（１９８６年）にちなみ、「中国版トップガン」（英紙ガーディアン）