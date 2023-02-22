子どもの外遊びに付き合ったり、毎日の食事のための買い出しに行ったりと、慌ただしい年度末をお過ごしの皆さま、本当にお疲れさまです！【画像で確認】これに牛乳をプラスするだけ！「鮭のおかずスープ」の材料2月ももう終盤とはいえ、朝晩は冷え込むこの時期の食卓は、あったかくて下ごしらえに時間もかからないメニューがあるといいですよね。そんなときは、麦ライス@シェフ/料理家さんが考案したこちらのレシピに頼っちゃいま