“グランドアルバイシン“第一弾日本上陸大阪府に本拠を置くロシェルは、スペインのフータン オートモビルズ（HURTAN Automobiles）が制作するマツダ「ロードスター」ベースのカスタムカー「グランドアルバイシン」の第一弾が日本に上陸したと公式SNSで公表しました。これが「ロードスター」ベース!? フータン「グランドアルバイシン ヘリテージ」グランドアルバイシンは、マツダ「ロードスター」（海外名：MX-5）のスペイン仕