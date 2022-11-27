◇W杯カタール大会1次リーグE組日本0―1コスタリカ（2022年11月27日A・ビン・アリ競技場）サッカーJ1清水の元日本代表MF乾貴士（34）が27日、W杯カタール大会1次リーグE組・コスタリカ―日本戦を放送する「ABEMA」に出演した。日本代表は後半36分にコスタリカに先制を許し0―1で敗戦。スタジオで試合を見守った乾は第3戦のスペイン戦に向けて「ドイツ戦の後半のようにアグレッシブにいけば全然チャンスはある」とコメン
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