お笑いコンビ「千鳥」のノブ（42）が6日深夜放送のテレビ朝日「テレビ千鳥」（木曜深夜0・15）で出演。右椎骨（ついこつ）動脈解離での療養を経て、約1カ月半ぶりに番組に復帰し、療養期間で一番つらかったことを明かす場面があった。相方・大悟から療養期間中に出かけた場所を聞かれたノブは「まあ、ちょこちょこ、神社巡り。いいところがなかなか（なかった）」と回答。「“ノブが療養期間にUSJ行ってる”っていう、聞いたこ