みなさんの周りには亭主関白男性はいますか？亭主関白というと「ザ・昭和」のイメージがあり、令和の現代では絶滅危惧種のような感じですよね。しかし、みなさんが出会っていないだけで、意外と亭主関白男性は存在しているのです。そこで今回は、亭主関白男性の心理とその対処法をお伝えします！■彼らは理想の女性像に囚われている亭主関白男性の心理状況として、理想の女性像が強いという特徴があります。たとえば、「女性は家事