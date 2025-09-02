上司や先輩からのアプローチをきっぱりと断りつつ、仕事に影響が出ないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性234名に聞いたアンケートを参考に「職場の上司など、目上の男性からのアプローチを華麗にかわすリアクション」をご紹介します。【１】「私のこと、そんな風に見ていたんですか…」とショックを受けた様子を見せる「言われた上司は相当焦ってました」（20代女性）というように