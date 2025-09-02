彼氏の部屋が散らかっていたら、掃除をしてあげたいのが女心。しかし男性が内心「触ってほしくない」と思っている場所を掃除してしまい、嫌がられてしまう危険もあるようです。そこで、今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートから、「彼女に勝手に掃除をされると、実はありがた迷惑な場所９パターン」を紹介します。【１】隠しているオタク趣味もわかってしまう「パソコン」「ＰＣだけで楽しんでいる内緒の趣味があるので…」（