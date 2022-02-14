今年1月末に解散したガールズグループAPRIL出身のキム・チェウォンが、所属事務所を去ることになった。【注目】「整形して綺麗になった途端…」APRIL関係者が衝撃暴露所属事務所DSPメディア側は2月14日、報道資料を通じて「当社所属アーティスト、キム・チェウォンと2022年2月11日を最後に、専属契約を解除することになった」と明かした。続いて「当社所属で過去6年間、活発に活動したキム・チェウォンと、キム・チェウォンを見守