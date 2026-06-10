株式会社ランド・ホー（本社:東京都大田区 代表取締役社長:塚本昌信）が開発を担当し、長年にわたり多くのファンに支持されてきた「ダービースタリオン」シリーズの最新作、Nintendo Switch（TM）2専用ソフト『ダービースタリオン２』が、株式会社ゲームアディクト（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:竹田 健）より 2026 年９月 24 日に発売されることが発表されました。