【夏季限定カレー】Spice and Vegetable夢民から、旬の夏野菜とスパイスが彩る「サマーカレー」が今年も期間限定で登場。

株式会社フジランド

東京都港区西新橋のカレー専門店「Spice and Vegetable 夢民（スパイスアンドベジタブルムーミン）」（運営：株式会社フジランド、本社：東京都千代田区、代表取締役：上田 常尚）は、夏季限定メニューを発表。

東京 虎ノ門に店舗を構える「Spice and Vegetable 夢民」は、夏季限定メニューを７月01日（水）～8月31日（月）まで提供いたします。

◆サマーカレー \1,350（税込）

夏になるとリクエストの声が多い「サマーカレー」が今年も登場 。

今が旬の茄子・ピーマン・おくら・トマトをたっぷり使用。

さっぱりとした味わいの中にスパイスが広がる、夏にこそ食べたい一皿です。

◆愛媛県産 規格外青梅のソーダ \500（税込）

愛媛県産の規格外青梅を使用したドリンクが登場。

「愛咲果樹園」の青梅を漬け込み抽出した、自家製梅シロップを使用。

爽快なソーダとともに、丸ごと入った青梅もぜひお召し上がりください。

※7月限定販売です。

夢民公式LINEでは、季節限定ドリンク無料クーポン配信中です！（期間限定）

◆カレーと「愛媛県産 規格外青梅のソーダ」のお得なセット

カレーとセットでご注文いただいたお客様には、季節限定ドリンクがさらにお得に楽しめるセット割をご用意。

（愛媛県産 規格外青梅のソーダ 通常\500→\350に！）

ぜひこの機会にセットメニューをお楽しみください。

※セット割は全カレーが対象となります。

【店舗情報】

Spice and Vegetable 夢民 (スパイス アンド ベジタブル ムーミン)

〒105-0003 東京都港区西新橋2-13-3

西新橋2丁目ビル1F

TEL:03-6205-4343

【ランチ】 月曜～土曜日

（11:00～15:00)L.O.14:30

【ディナー】水曜・金曜日

（18:00～21:00)L.O.20:30

※5/9（土）より、土曜日はランチ営業のみに変更になっております。

【定休日】 日曜・祝日（その他臨時休業あり）

公式HP：https://www.mumin.jp/

公式SNS：https://lit.link/mumincurry