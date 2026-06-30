【夏季限定カレー】Spice and Vegetable夢民から、旬の夏野菜とスパイスが彩る「サマーカレー」が今年も期間限定で登場。

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株式会社フジランド

東京都港区西新橋のカレー専門店「Spice and Vegetable 夢民（スパイスアンドベジタブルムーミン）」（運営：株式会社フジランド、本社：東京都千代田区、代表取締役：上田　常尚）は、夏季限定メニューを発表。



東京　虎ノ門に店舗を構える「Spice and Vegetable 夢民」は、夏季限定メニューを７月01日（水）～8月31日（月）まで提供いたします。


◆サマーカレー　 \1,350（税込）



夏になるとリクエストの声が多い「サマーカレー」が今年も登場 。


今が旬の茄子・ピーマン・おくら・トマトをたっぷり使用。


さっぱりとした味わいの中にスパイスが広がる、夏にこそ食べたい一皿です。



◆愛媛県産 規格外青梅のソーダ　　\500（税込）



愛媛県産の規格外青梅を使用したドリンクが登場。


「愛咲果樹園」の青梅を漬け込み抽出した、自家製梅シロップを使用。


爽快なソーダとともに、丸ごと入った青梅もぜひお召し上がりください。


※7月限定販売です。



夢民公式LINEでは、季節限定ドリンク無料クーポン配信中です！（期間限定）




◆カレーと「愛媛県産 規格外青梅のソーダ」のお得なセット


カレーとセットでご注文いただいたお客様には、季節限定ドリンクがさらにお得に楽しめるセット割をご用意。


（愛媛県産 規格外青梅のソーダ　通常\500→\350に！）


ぜひこの機会にセットメニューをお楽しみください。


※セット割は全カレーが対象となります。




【店舗情報】


Spice and Vegetable 夢民　　　　　　　　　　　(スパイス アンド ベジタブル ムーミン)


〒105-0003 東京都港区西新橋2-13-3


西新橋2丁目ビル1F


TEL:03-6205-4343


【ランチ】　月曜～土曜日


（11:00～15:00)L.O.14:30


【ディナー】水曜・金曜日


（18:00～21:00)L.O.20:30


※5/9（土）より、土曜日はランチ営業のみに変更になっております。


【定休日】　日曜・祝日（その他臨時休業あり）



公式HP：https://www.mumin.jp/


公式SNS：https://lit.link/mumincurry