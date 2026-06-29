世界的酒類コンペティション「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC)2026」ウイスキー、リキュールが「金賞」を受賞

本坊酒造株式会社

本坊酒造株式会社（本社：鹿児島市、社長：本坊和人）の「シングルモルト津貫 2026エディション」、「TSUNUKI KUMQUAT」及び「上等梅酒」が、米国で開催された世界的酒類コンペティションの一つ「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）2026」において、金賞を受賞いたしました。

［サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）2026 受賞結果］

シングルモルト津貫 2026エディション： 金賞（93点）

原材料名：モルト、アルコール分：49％

内容量/価格： 700ml/化粧箱入9,020円

「シングルモルト津貫」は、盆地特有の寒暖差のある気候と蔵多山山系の良質な湧水に恵まれた、薩摩半島南西の緑あふれる山あいに位置するマルス津貫蒸溜所で造られています。「2026エディション」は、バーボンバレルやシェリーカスクを主体に様々な樽で熟成したモルト原酒をヴァッティングした2026年リリースのシングルモルトウイスキーです。

TSUNUKI(ツヌキ) KUMQUAT(カムクワット)： 金賞（92点）

原材料名：醸造アルコール、糖類、金柑、アルコール分：40％

内容量/価格： 700ml/3,300円、700ml/化粧箱入3,520円

「TSUNUKI KUMQUAT（ツヌキ カムクワット）」は、本坊酒造発祥の地、南さつま市加世田津貫の特産品である金柑の魅力を独自製法で引き出した、クリアで爽やかな香りと、濃厚でほろ苦い甘さが特徴のリキュールです。

南九州の温暖な気候のもとで太陽の恵みをいっぱいに浴び育まれた津貫産金柑を使用。金柑の果実と、皮を乾燥させたドライピールから、それとわかる繊細で爽やかな香りと、ほろ苦さを抽出し、金柑の美味しい魅力をまるごと詰め込んだオリジナルリキュールに仕上げました。

香料、着色料、酸味料を使用せずに、金柑本来の香りと味わいを凝縮した無色透明のリキュールは、ソーダ割りやロック、オリジナルカクテルの割り材として、お好きな飲み方でお楽しみいただけます。また、お菓子作りのリキュールとしてお使いいただけます。

※KUMQUAT：英語で「金柑」の意

上等梅酒： 金賞（92点）

原材料名：梅実、醸造アルコール、ブランデー、糖類、蜂蜜

アルコール分：14％、内容量/価格：1800ml/2,490円、

720ml/1,210円

本坊酒造の梅酒の仕込み蔵「星舎蔵（ほしやぐら）」では、新鮮で良質な梅実を丁寧に漬け込んだ、昔ながらの造りを行っています。「上等梅酒」は、香料、着色料、酸味料を一切使わず、厳選された梅実を漬け込み、じっくりと熟成させました。より自然な梅の香りと爽やかな酸味を出すために、漬け込む梅実を多くし、ブランデーと蜂蜜をアクセントとして加えたワンランク上の梅酒です。

（全て参考小売価格・税込）

＜サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティションについて＞

2000年よりアメリカで開催されているSFWSC（San Francisco World Spirits Competition）は、全米最大のアルコール飲料専門の競技会で、ホワイトスピリッツ、ウイスキー、ブランデー、リキュール・その他部門が設けられ、世界で最も名声のあるコンペティションの一つとして知られています。製品はカテゴリー別に、金賞・銀賞・銅賞が選出され、さらに審査員の満場一致で金賞に値する評価を獲得したものは、「最優秀金賞」の称号が与えられます。

SFWSC公式ウェブサイト：

https://thetastingalliance.com/events/san-francisco-world-spirits-competition

SFWSC2026 ウイスキー、リキュール 金賞受賞 プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d121144-67-20e5e0f05bf4a84209c0efe7d9a1368c.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】

本坊酒造株式会社 広報・法務課 鹿児島市南栄3丁目27番地

（〒891-0122） TEL 099-822-7003 FAX 099-210-1215