クラウドサービス「Smart at」シリーズ、2,000契約突破

M-SOLUTIONS株式会社

M-SOLUTIONS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長CEO：植草 学、以下 当社）は、当社が提供するクラウドサービス「Smart at」シリーズの有料契約数が2026年5月末時点で累計2,000契約を突破したことをお知らせいたします。

2013年に「Smart at」シリーズの提供を開始して以来、iPad受付システム「Smart at reception」やサイボウズ株式会社の提供する「kintone」のプラグイン、LINE WORKS株式会社の提供する「LINE WORKS」の連携サービスなどへとラインアップを広げてまいりました。2023年10月に累計1,000契約を達成し、最初の1,000契約には約9年を要しましたが、続く1,000契約はわずか約2.5年で到達。契約の伸長ペースは約3.6倍に加速しています。

■達成の背景、これまでの歩み

サービスサイト :https://smartat.jp/

当社は2013年、業務現場の「あと少し足りない」を補う機能として「Smart at」シリーズの提供を開始しました。その後、iPad無人受付システム「Smart at reception」やkintoneプラグイン、LINE WORKS連携サービスなど、現場の課題に応えるクラウドサービスへとラインアップを拡大。数多くの開発・導入現場で培った知見をもとに、「Smart at」シリーズとしてサービスを提供しています。2023年10月の1,000契約突破から約2.5年で2,000契約に到達したことは、業種・規模を問わない業務効率化ニーズの高まりと、当社サービスへのご評価の表れと受け止めています。今後も継続的な機能追加とサポートを通じて、お客様の業務効率化に貢献してまいります。

■今後の展望

導入事例 :https://smartat.jp/works/

生成AIの活用が本格化するなか、現場の業務データを活かしたDXのニーズは一段と高まっています。当社は、kintone×生成AI連携プラグイン「Smart at AI for kintone Powered by GPT」をはじめとする「Smart at」シリーズの機能拡張とサポート体制の強化を継続し、より多くの企業がデータとAIを業務に活かせる環境づくりに取り組んでまいります。

■Smart at シリーズについて

「Smart at」は、当社が提供するクラウドサービスです。サイボウズ株式会社の提供する「kintone」を拡張するプラグインをはじめ、iPad無人受付システム「Smart at reception」、LINE WORKS連携サービス「Smart at GATE for LINE WORKS」など、現場の業務効率化を実現する多数のサービスをラインアップしています。専門知識がなくても導入・運用でき、多くのサービスで無料トライアルをご用意しています。

■M-SOLUTIONS株式会社について

「情報革命で人々を幸せに 新たな価値を創造する」の経営理念のもと、SI事業・プロダクト事業・公共事業を展開。プロダクト事業ではiPad無人受付システム「Smart at reception」シリーズや、kintoneプラグインなど「Smart at」シリーズを提供しています。また、kintone SIベンダーの先駆けとして1,500件を超える開発実績を有しています。

所在地：東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14F

■サービスについてのお問い合わせ

コーポレートサイト :https://m-sol.co.jp/

M-SOLUTIONS株式会社 プロダクト営業部

TEL: 03-6892-3166 / Email: msol_sales@m-sol.co.jp

※本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。