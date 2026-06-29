飼い主の94.5%が「愛犬と旅したい」時代へ。ココグルメ、東武グループのペットツーリズムに参画し、日光で愛犬と楽しむ食体験を共創

株式会社バイオフィリア

愛犬・愛猫用手づくりごはん「CoCo Gourmet（以下：ココグルメ）」、「Miao Gourmet（以下：ミャオグルメ）」を開発・販売する株式会社バイオフィリア（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩橋洸太、以下：当社）は、東武鉄道株式会社・東武トップツアーズ株式会社が開催する、ケージレスで愛犬と一緒に列車旅と観光が楽しめるツアープログラム「TOBU Doggy Doggy Train」第2弾「スカイツリートレインで行く！愛犬と日光・東武ワールドスクウェアの夏旅」に参画します。当社は「グランフォレスタヴィラ日光コース」において、「ココグルメ」を使った、日光ならではの愛犬用オリジナルメニュー「ココグルメ手毬寿司（てまりずし）」を作るワークショップを企画・開催します。

本ツアーの開催は2026年7月25日（土）～26日（日）の1泊2日、予約は6月25日（木）15時から東武トップツアーズの申込サイトにて開始しています。

参画・協業の背景：高まるペットツーリズム需要と、東武グループのドッグフレンドリーな沿線づくりに食体験という付加価値を

近年、ペットの家族化を背景に「愛犬と一緒に旅をしたい」という飼い主さまのニーズが高まり、地方自治体や観光業界でもペットツーリズム・ドッグツーリズムへの注目が集まっています。

当社が2025年10月に実施した「ペットツーリズム需要調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000044537.html)」（全国の犬と暮らす飼い主451名対象）でも、その機運の高まりが明確に表れています。

- 愛犬を旅行に連れて行きたい飼い主：94.5%- 旅先選びで「愛犬を連れて行けるか」を考慮：91.4%- 旅費が高くなっても愛犬を連れて行きたい：81.6%- 愛犬と旅行したことがある：77.2%- 「愛犬と行ったことがある旅行先」ランキングで栃木県が第3位（＝日光エリアを含む）

※調査の詳細はプレスリリースをご参照ください

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000044537.html

一方で、公共交通機関での移動は、安全性の確保、アレルギーや犬が苦手な方への配慮の観点から愛犬を長時間ケージに入れる必要があり、ワンちゃんにとっても飼い主さまにとっても負担が大きいという課題があります。

こうした中、東武鉄道株式会社・東武トップツアーズ株式会社は、長期経営ビジョンのもと、移動から観光まで愛犬と楽しめるドッグフレンドリーな沿線づくりを目指し、ツアープログラム「TOBU Doggy Doggy Train」を展開しています。当社が掲げる「どうぶつと人が互いの温もりを感じながら、愛情が連鎖する世界を育む」という方針と深く重なることから、当社は本プログラム第2弾への参画を決めました。

なお当社は、JR東日本グループの愛犬と行くケージレス列車『わんだフルTRAIN』にて、車内で食べるワンちゃん用駅弁「ココグルメシュウマイ弁当」を提供するなど、鉄道事業者との協業を通じて旅の醍醐味である食を愛犬と分かち合う体験価値の創出に取り組んできました。本ツアーでは、こうした知見を活かし、「移動」だけでなく「現地での食体験」にまで踏み込んだ取り組みに挑戦します。

「TOBU Doggy Doggy Train」第2弾 ツアー概要

第2弾となる今回のツアーは、日光・鬼怒川地域に宿泊する1泊2日の行程です。ケージレスで愛犬と過ごせる愛犬家専用の貸切列車「スカイツリートレイン（634型）」の運行をはじめ、現地移動で利用する貸切バスの車内や訪問する観光地でもケージレスで愛犬とお過ごしいただけます。往路の車内では、ドッグトレーナーによる愛犬家向けセミナーや、ワンちゃん用のオリジナル東武鉄道制服を着用した撮影会などのプログラムも予定されています。

ツアーは、当社がワークショップを実施する「グランフォレスタヴィラ日光コース」（関東最大級のプライベートドッグランを備える愛犬同伴型リゾートに宿泊）と、夏でも涼しい中禅寺湖畔エリアを周遊する「中禅寺湖エリア満喫コース」の2種類を販売。滞在スタイルに応じてお選びいただけます。

- ツアー名：スカイツリートレインで行く！愛犬と日光・東武ワールドスクウェアの夏旅- 旅行企画・実施 ：東武トップツアーズ株式会社- 開催日：2026年7月25日（土）～26日（日）の1泊2日- 発売日：2026年6月25日（木）15時～（インターネット限定）- 申込：東武トップツアーズ申込サイト

https://tobutoptours.jp/tabiclub/doggy_doggy_train/?utm_source=biophilia&utm_medium=referral&utm_campaign=20260725_doggy_doggy_train(https://tobutoptours.jp/tabiclub/doggy_doggy_train/?utm_source=biophilia&utm_medium=referral&utm_campaign=20260725_doggy_doggy_train)

※ 募集人員・旅行代金・参加条件等の詳細は東武トップツアーズ申込サイトをご確認ください。

当社の役割：愛犬と一緒に作って楽しむ、日光ならではの「愛犬ごはん作り体験」ワークショップ

※写真はイメージです。メニューは変更になる可能性があります

「グランフォレスタヴィラ日光コース」では、当社が企画した愛犬のごはん作り体験ワークショップを実施します。"日光ならでは"の食材を取り入れたオリジナルメニュー「ココグルメ手毬寿司」を、愛犬のために飼い主さまの手で仕上げていただきます。食べつきに定評をいただいているココグルメをベースに、ペット栄養管理士の資格を持つ開発担当がレシピを考案。慣れない旅先でも美味しく食べてもらいやすいよう工夫を凝らしました。「作る楽しさ」と「食べる喜び」を、飼い主さまと愛犬が同じ時間・空間で味わえるプログラムです。

企画担当者のコメント

ココグルメは、「手づくりごはんで、一生愛そう。」をブランドコンセプトに掲げ、愛する家族であるワンちゃんに、ただの“エサ”ではなく食べる喜びを感じられる“食事”を届けることを大切にしてまいりました。

旅先での食事は、いつもの食卓とはまた違った特別なもの。「自分の手で作った一皿」を愛犬と分かち合う時間が、その一日を、そして旅そのものをかけがえのない思い出に変えてくれると考え、今回の企画を立ち上げました。移動から観光、そして食まで、愛犬とボーダーレスに楽しむ--東武グループさまが描くドッグフレンドリーな沿線体験に、当社ならではの"食の体験価値"を重ねられることを大変嬉しく感じています。

これまでの協業実績と今後の展望

当社は、自治体や企業とともにペットツーリズムを盛り上げ、食を通じた体験価値の創出に取り組んできました。当社は今後も、鉄道事業者・自治体・観光事業者など多様なパートナーとの連携を深め、愛犬と飼い主さま、地域社会のより良い共生に向けて、食を通じた体験価値の創出とペット共生事業の拡大を進めてまいります。

＜主なペットツーリズムの協業事例＞- 2022年8月 国際自動車グループ 株式会社kmモビリティサービスと協業し、愛犬同伴バスツアーを開催- 2024年8月 松本観光コンベンション協会主催「愛犬と手ぶらでキャンプin信州松本」でココグルメメニューを監修。自治体とともに食×ペットツーリズムを推進- 2025年4月・9月 JR東日本グループの愛犬と行くケージレス列車『わんだフルTRAIN』で、車内で食べるワンちゃん用駅弁「ココグルメシュウマイ弁当」を提供

＜ペットツーリズムにおける協業のお問い合わせ＞

ペットツーリズムにおいて食を通じた協業をお考えの事業者さま・団体さま・自治体さまは、お気軽に下記HPよりお問い合わせください。

https://coco-gourmet.com/contact

手づくりごはん（フレッシュペットフード）とは

会員犬猫数40万頭（※1）のワンちゃん向け手づくりごはんブランド「ココグルメ」、ネコちゃん向け手づくりごはんブランド「ミャオグルメ」は、従来のペットフードの概念に捉われず、ヒューマングレードの新鮮な肉・魚・野菜のみを使用し、無添加（※2）で食材本来の美味しさや栄養がそのまま摂れる調理方法で嗜好性を高めた、新ジャンルの冷凍タイプのごはんです。調理・配送・保管など、お客様にお届けするまで全ての工程が人の食品同等基準で管理され、定期配送で愛犬と過ごすご自宅へ大切にお届けしています。

フレッシュペットフード（※3）4年連続売上No.1（※4）のココグルメシリーズでは、冷凍タイプ、トッピングに便利な小分けタイプ、常温で保管ができるレトルトタイプ、特定の持病のあるワンちゃんも獣医師の指導のもと食べていただける療法食タイプ、おやつとして使えるピューレタイプなど、多様なラインナップを展開しています。ココグルメシリーズ、ミャオグルメシリーズは大手ECサイト、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、専門店など累計2,000店舗以上（2026年1月時点）での販売実績があります。

※1 2025年10月時点

※2 酸化防止剤・保存料・発色剤・pH調整剤・着色料・香料・調味料不使用

※3 ドライ加工・レトルト加工をしていない主食タイプのフード

※4 TPCマーケティングリサーチ株式会社による、2022年度～2025年度の売上高調査（ネット通販主体）

社会課題への貢献

どうぶつ愛護に関するCSRプロジェクト「わににゃる」を立ち上げ、飼い主さま参加型の取り組みを行っています。会員さまの手元に残った当社商品を回収し保護犬猫へ届ける取り組みや、利益の一部を保護犬猫のごはんとして寄付する活動を通じて、これまで約7万袋（約3000万円相当）の寄付や活動資金の支援を行ってきました。

■ココグルメ ブランドサイト https://coco-gourmet.com/

■ミャオグルメ ブランドサイト https://miao-gourmet.com/

■CSR「わににゃる」サイト https://biophilia.co.jp/sustainability

株式会社バイオフィリアについて

「ともに、しあわせになろう。」をビジョンに掲げ、「すべてのどうぶつのいのちの尊厳が守られる新しい歴史をつくる」ことをミッションとする、ペットウェルビーイング企業です。

私たちのものづくりは、愛犬愛猫に『食べる喜びと健やかな日々』を届けることが家族みんなの幸せにつながると信じ、その『幸せの循環』をすべてのご家庭にお届けすることを目指しています。そのために、日々の愛犬愛猫の食の選択肢を広げ、共に育んでいく、あなたと家族の食のパートナーであり続けます。

会社名：株式会社バイオフィリア

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目7-30 フロンティアグラン西新宿201

代表者：岩橋洸太

資本金：70,000,000円

事業内容：フレッシュペットフード「ココグルメ」「ミャオグルメ」の製造及び販売などのペット事業