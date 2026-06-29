創業77年の静岡シェル石油販売株式会社で福利厚生として「出張肌診断」を実施。スタッフ6名が参加

日本ヘルスメイト株式会社

肌にやさしく素肌の美しさを引き出す「天然ゲル」に着目したスキンケア・メイクアップアイテムを販売し、「健康意識向上」や「暑熱ケア」の普及、働く方のセルフケアを応援する化粧品ブランド「エミュアール化粧品」を展開する日本ヘルスメイト株式会社（代表取締役社長：白石郁宏、本社：静岡県静岡市）は、2026年6月18日、静岡市の静岡シェル石油販売株式会社様にて、福利厚生の一環としてスタッフ6名を対象に「出張肌診断」を実施しました。

今回は、本社スタッフの皆さまに加え、店舗スタッフの方々にもご参加いただきました。

肌状態の可視化を通じて、ご自身の肌や日々のスキンケアを見直すきっかけとなったほか、自分自身を大切にする時間の大切さについて考える機会となりました。

静岡シェル石油販売株式会社様について

静岡シェル石油販売株式会社様は、1949年創業、今年で創業77年を迎える地域密着企業です。

ガソリンスタンド事業を中心に、車検・洗車などのカーライフサポートや太陽光発電事業など、地域の暮らしを支える幅広い事業を展開されています。

「誰からも愛される会社を目指して」を掲げ、お客様一人ひとりとの会話を大切にしながら、心に寄り添うサービスを提供されています。

今回お伺いして感じたのは、事前のご準備から当日のご対応に至るまで、スタッフの皆さまの温かな雰囲気や、人を大切にされている想いが自然と伝わってきたことです。

また、創業77年という歴史を大切にしながらも、新しい取り組みに前向きに挑戦されている姿にも、企業としての柔軟さを感じました。出張肌診断にも快くご協力いただき、スタッフの皆さまが楽しみながら参加されている様子からは、働く人を大切にする企業文化が伝わってきました。

所在地： 静岡県静岡市葵区茶町2丁目1番地

電話番号： 054-254-1566

公式Webサイト：https://shizuokashellsekiyu.com/

「出張肌診断」当日の様子

当日は、本社にてスタッフ6名を対象に肌診断を実施しました。

肌カメラを使用しながら、キメ・乾燥・毛穴などの状態を確認。一人ひとりの肌状態に合わせて、洗顔や保湿など日々のお手入れのポイントをお伝えしました。

参加者の多くは、

「化粧水はパパッとつけて終わり」

「洗顔方法は自己流だった」

と話されていましたが、化粧水をしっかり浸透させるコツや洗顔方法をお伝えすると、

「なるほど！」

「今日から意識してみます」

と前向きな反応が見られました。

また、男性参加者からは、ひげ脱毛後のスキンケアや自分に合ったお手入れ方法について質問が寄せられるなど、美容やセルフケアへの関心の高まりも感じられました。

車と肌のお手入れに共通点？

今回印象的だったのは、「車と肌のお手入れは似ていますね」という話題で盛り上がったことです。

参加者の中には、長年大切に愛車を乗り続けている方もおり、

・泡でやさしく洗う

・紫外線から守る

など、車のお手入れと肌のお手入れの共通点について会話が弾みました。

車を例にすることで男性参加者にもイメージしやすく、「なるほど」と納得される場面も見られました。

また、「接客業なので見た目は気にしています」

という声もあり、お客様と接する仕事だからこそ、自分自身を整えることを大切にされている姿勢が印象的でした。

参加スタッフ様からのコメント

💬「男性として肌に対して無知な部分がありました。肌も車の塗装と同じと聞いて、とても共感できました。」

💬「普段から肌荒れに悩み、洗顔・スキンケア迷子だったので、いろいろな悩みを聞いていただけて良かったです。」

💬「今まで肌診断をしたことがなかったのですが、『きめ細かいですね』と言っていただけて嬉しかったです。」

💬「とりあえず付けておけばいいと思っていた化粧水。今日からは教えていただいた方法で、正しくつけてみます！」

専務取締役 山梨 智里様からのコメント

普段はあまり肌ケアに興味がなかったスタッフが、『思っていたより肌状態が良かった！』と嬉しそうに話している姿が印象的でした。

見た目はすべてではありませんが、内面を映し出すひとつの表現として大切だと考えています。

自分の肌を大切に扱うことは、自分自身を大切にすることにつながり、ひいては周りを大切にすることにもつながると思います。



スタッフが少し明るく、晴れやかな気持ちになる、そんな時間をつくっていただき感謝しています。

■今回の取り組みを通して

今回の出張肌診断では、肌状態を知るだけでなく、「自分自身に目を向ける時間」を持っていただけたことが印象的でした。

日々忙しく働く中で、自分のことはつい後回しになりがちです。しかし、肌の状態を知り、お手入れ方法を見直すことは、自分自身を大切にすることにもつながります。

また、今回、専務取締役 山梨 智里様からも「スタッフが明るく晴れやかな気持ちになる時間になった」というありがたいお声をいただきました。

エミュアール化粧品では、肌診断を通じて美容意識の向上だけでなく、働く方の健康意識やセルフケア意識を高めるきっかけづくりを大切にしています。

今後も地域企業の皆さまと連携しながら、働く方が自分らしく健やかに過ごせる環境づくりに貢献してまいります。

企業向け「出張肌診断」とは

エミュアール化粧品では、企業へ訪問し、肌状態の可視化を通じて働く方のセルフケアや健康意識向上につなげる「出張肌診断」を実施しています。

肌診断は、肌の良し悪しを評価するものではなく、今の自分の状態を知るためのものです。

忙しい毎日の中で、自分自身の肌や生活習慣と向き合うきっかけとして、多くの企業様にご活用いただいています。現在、静岡県内企業様を中心にモニター形式で実施しております。

【今後の実施予定】

2026年7月以降も、静岡県内の企業様を中心に、働く方の健康意識向上やセルフケアについて一緒に考える「出張肌診断」を実施予定です。

会社概要

日本ヘルスメイト株式会社（エミュアール化粧品）

所在地：〒422-8063 静岡県静岡市駿河区馬渕2-2-12

代表取締役：白石郁宏

会社概要： https://store.emuart.jp/pages/company

エミュアール化粧品HP：https://store.emuart.jp/