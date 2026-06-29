【京都開催】台湾企業約40社が来日！総勢約100名で新たな販路を拓く大規模「日台ビジネス交流会」を7月24日(金)に開催

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する一般社団法人国際ビジネス連結機構(所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介)は、東本願寺前「お東さん広場」で開催される「京都台湾祭2026」にあわせ、2026年7月24日(金)に「日台ビジネス交流会」を開催します。

日本企業と台湾企業が直接対話し、新たなビジネスチャンスを創出する絶好の機会として、本日より日本側参加企業のエントリー受付を開始いたしました。

■「日台ビジネス交流会」とは

本交流会は、台湾企業約40社を日本に招き、京都で開催する総勢約100名が参加する大規模ビジネスマッチングイベントです。相互の販路開拓や事業提携に向けたリアルな交流の場を提供し、持続可能な日台ビジネス連携の構築を目指します。台湾各地の魅力ある商品やサービスを日本市場へ紹介するとともに、通常は現地へ渡航しなければ出会えない台湾企業と日本国内で直接商談できる貴重な機会を提供し、新たなビジネスチャンスや現地パートナーとのネットワーク構築につなげます。

■ このような企業様におすすめ

今回来日する企業は「食品・日用品メーカー」がメインとなります。

・台湾のメーカーと直接つながり、自社ビジネスの拡大を目指す企業様

・台湾製品の取り扱い(輸入)を希望するバイヤー・卸売業者様

・OEMや共同開発など、台湾企業とのビジネス提携・パートナーシップを模索している製造業関係者様

・将来的に台湾市場への進出を検討している企業様

■ 開催概要

イベント名： 日台ビジネス交流会 in 京都

開催日時： 2026年7月24日(金)19:00～21:30(受付開始 18:30)

会場：〒600-8176 京都府京都市下京区烏丸通六条下る北町190(ホテル カンラ 京都 宴会場)

定員：全100名(台湾企業・ゲスト含む)

参加費：一般(非会員)：10,000円(税抜) / 当機構会員：5,000円(税抜)

■ タイムテーブル（予定）

・18:30～ 受付開始

・19:00～ 開会の挨拶・台湾出展者の紹介

・19:15～ 交流会開始（名刺交換・歓談）

・21:30～ 閉会の挨拶

日台ビジネス交流会お申込み :https://forms.gle/qvYC37yaB5xWSkoi8

■ 一般社団法人国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する組織です。情報提供に留まらず、ライブコマースや現地体験型販売、海外企業とのマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が海外展開を実際に体験しながら挑戦できる場を提供しています。

■ 提供サービス（一部）

・RENKETSU LIVE（海外向けライブコマース支援）

・RENKETSU STORE（越境EC販売支援）

・海外企業との交流会・提携

・海外展開支援セミナー・体験型ツアー

■ 法人概要

名称：一般社団法人国際ビジネス連結機構

代表理事：松浦啓介

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://kokusaibiz.org/

事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など

お問い合わせ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZl2UWNzb1YBQh2dag3pm6ELYenM81DcRXbCoYucijPyvY5A/viewform