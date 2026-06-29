ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社（代表取締役社長：久米 康樹、以下「当社」）は、「お客さま本位の業務運営方針」（以下、「本方針」）に基づく2025年度取組状況を公表したことをお知らせします。

１．背景・目的

このたび、「お客さま本位の業務運営方針」に基づく2025年度の取組状況を取りまとめ、社会環境の変化を踏まえた当社の取組として、公式ウェブサイトに公表しました。当社は、ウェルビーイング応援企業として社会課題の解決に取り組みながら、お客さまの豊かな人生と夢の実現に貢献してまいります。

２． 内容

本方針に基づく主な取組みは以下のとおりです。

■万が一の保障と将来の資産形成を両立する変額保険の発売

2025年12月、『健康をサポートする変額保険 将来のお守り』【変額保険（Ｖ２）（死亡保障型）】を発売しました。これにともない、2023年発売の変額保険（Ｖ1）（就労不能・介護保障型）を含む変額保険全体の累計販売件数は、2026年3月時点で12万件を突破しています。変額保険（Ｖ２）は、死亡・高度障害保障に特化することで、幅広い世代のお客さまに対して万一の場合の確かな保障を提供するとともに、効果的な資産形成機能を用意し、お客さまの老後資金に対する備えをサポートします。

■お客さまの健やかな人生を支援するウェルビーイングサービスの提供

2025年12月、ＭＹひまわり会員向けの新たなサービスとして、胃がんリスクの一因とされる「ピロリ菌」の感染有無を郵送でセルフチェックできる『ピロリ菌検査』の紹介を開始しました。 今後もお客さまの健康を支援する多様な付加価値を提供してまいります。

■企業の健康経営推進と従業員の治療・仕事の両立を支援する団体３大疾病保険の発売

2026年1月、『無配当団体３大疾病保険』を発売しました。３大疾病罹患時に一時金を給付し、従業員の治療と仕事の両立を支援するとともに、健康診断結果に応じて保険料を割り引く「団体健康診断割引特約」により、企業の健康経営(R) の推進を支援することで、企業と従業員をトータルでサポートします。

なお、商品・サービスの提供にとどまらず、お客さまの声を活かした業務改善にも努めております。詳細は別紙の取組状況をご覧ください。

「お客さま本位の業務運営方針」に基づく2025年度の取組状況(https://www.himawari-life.co.jp/-/media/himawari/files/company/fiduciary/fiduciarytorikumi.pdf?la=ja-JP)

３．今後の展開

今後も当社は、業務運営の取組状況について、定期的に検証・見直しを行うことにより、本方針のさらなる推進に取り組んでまいります。

（ご参考）公式ウェブサイト「お客さま本位の業務運営方針」(https://www.himawari-life.co.jp/company/fiduciary/)

※上記に関する内容につきまして、ご感想やご意見などございましたら「ご意見・ご要望フォーム」(https://www4.himawari-life.co.jp/cgi-bin/customer_voice/form.cgi?_ga=2.133397066.559588945.1782092452-642046751.1733809651)までお寄せください。

以上