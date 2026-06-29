「意志の連鎖プロジェクト」第二弾始動。メジャーリーガー村上宗隆、世界の食料支援に挑む。一枚のTシャツを通して食から、世界を動かす。

株式会社こす.くま

株式会社こす.くまは2026年6月28日から、メジャーリーガー・村上宗隆選手との共同寄付プロジェクト「Beve（ベベ）」の第二弾を開始します。第一弾の小児がん支援に続き、今回はグッドネーバーズ・ジャパンと連携し、世界規模の食料支援に取り組みます。寄付ページへアクセスできるQRコード付きTシャツを発売し、売上の一部および集まった寄付金は、国内外の食料支援活動に充てられます。本プロジェクトでは引き続き、ファッションを通じて寄付を日常化する新たな支援モデルの構築を目指します。

「Beve」とは

社会課題への向き合い方と支援のニュースタンダード

「Beve」は、メジャーリーガー・村上宗隆選手自身の体験を原点とする寄付プロジェクトです。注目を集める立場だからこそ、自らの行動で示すべきことがあるという責任感と使命感が、本プロジェクトを立ち上げるきっかけとなりました。2026年2月に小児がん支援の第一弾をスタートし、現在までに総額3,760,000円の寄付が集まりました。多くの方にご参加いただいたこの連鎖を、「意志を着よう。世界を揺らそう。」という理念のもと、今回の食料支援へとさらに広げてまいります。寄付や社会貢献を日常の延長線上にある自然な選択肢に。「寄付は重い」「ハードルが高い」などの心理的な壁を和らげ、ファッションを楽しむ感覚で誰もが無理なく社会に関わることができる、新たな支援のスタンダードを提案します。

プロジェクト概要

本プロジェクトでは、「Beve」オリジナルTシャツを発売いたします。TシャツにあしらわれたQRコードからは、Beve公式WEBサイトを経由し、共同パートナーであるグッドネーバーズ・ジャパンの特設寄付サイトにアクセスでき、その場で寄付を行うことが可能です。さらに、Tシャツの売上の一部も同団体を通じて国内外の食料支援活動に充当されます。本アイテムを通じて、一人ひとりの行動が次の誰かへとつながる「意志の連鎖」に、ぜひご参加ください。

寄付特設サイト

URL : https://www.gnjp.org/donate/oneoff/dev/ver3.2/index_beve.html

Tシャツ概要

サイズ : XS(Ladies) / S / M / L / XL



カラー : White / Black

価格（税込）: 12,800円



販売先 :

URL : https://www.beve.world/002



SNS

URL : https://www.instagram.com/beve.world

「Beve」が掲げる想い

・Beveの支援先は、社会が抱えるさまざまな課題にアプローチを行っていきます

Beveの活動や支援先は、特定の分野に限定いたしません。第一弾の小児がん支援、第二弾の食料支援と活動の輪を広げてきたように、教育格差、環境問題など、その時代や社会が直面するさまざまな課題に向き合いながら、柔軟に取り組みを続けてまいります。社会の変化に応じてテーマを選び続けることも、本プロジェクトの大切な姿勢と考えています。

・Tシャツを起点に、「意志の連鎖」を目指します

Tシャツという身近な「キャンバス」を通じて、着る人が自らの大切にしたいテーマを選び、その意思を可視化し、そこに生まれる共感や対話が次の支援へとつながっていく。精神的な充足と実質的な支援を両立させながら、一人の行動が誰かの勇気へと連なっていく「意志の連鎖」を育んでまいります。

グッドネーバーズ・ジャパンとは

認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンは、世界40カ国以上で活動する国際組織グッドネーバーズ・インターナショナルの一員として、国内外で子どもたちのこころと身体を守る国際NGOです。2004年に設立され、『子どもの笑顔にあふれ、誰もが人間らしく生きられる社会』の実現を目指しています。国内ではひとり親家庭への食品支援や子どもの貧困対策、災害支援に取り組み、海外では教育・保健・栄養改善・緊急支援など幅広い活動を展開。貧困や差別、災害・紛争による脅威を取り除き、地域の人々が自立して暮らせる環境づくりを進めています。

認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン 代表理事 小泉 智 メッセージ

社会課題は簡単には解決できません。しかし、志を共にする人々がつながることで、大きな変化を生み出せると信じています。今、日本には食事が十分に取れない家庭があり、世界には紛争や災害によってその日の食事さえ確保できない人々がいます。私たちはそうした一人ひとりに寄り添いながら、国内外で食を通じた支援を続けてきました。Beveとの取り組みを通じて支援の輪がさらに広がり、多くの方々の想いが食支援へとつながることを嬉しく思います。子どもたちの笑顔あふれる未来、誰もが人間らしく生きられる社会の実現に向けて、ぜひお力をお貸しください。

村上宗隆からのメッセージ

食べることが、日々の力になる。走れることも、学ぶことも、遊ぶことも、挑戦することも、全ては食から始まっています。それが、ずっと当たり前だと思っていました。でも、そんな当たり前だと思っていたことが届いていない場所や人がいる。食卓から、みんなの明日をつくりたい。その当たり前が、世界中に広がっていくことを、僕は信じています。村上 宗隆

プロフィール

九州学院高等学校で高校通算52本塁打を放ち、2017年、ドラフト1位指名を受け東京ヤクルトスワローズ入団。プロ1年目は、イースタン・リーグで打率.288、17本塁打、70打点、16盗塁の好成績を残し優秀選手賞、新人賞、努力賞を受賞。この年の9月に一軍昇格し、初打席で初本塁打を放つ。19年、オフの自主トレを青木宣親選手と行い開幕スタメンを勝ち取る。5月にはプロ入り初の4番に座る。オールスターゲームに三塁手部門ファン投票1位で選出されホームラン競争にも出場。36本塁打、96打点を記録し新人王に輝く。21年、プロ野球史上最年少(21歳7カ月)で通算100本塁打を達成。故郷の熊本城復旧のために本塁打数と打点数に応じた金額を寄付する活動を続けている。

株式会社こす.くまとは

株式会社こす.くま 「あそび」と「創作」を社会に実装する企画会社。創業メンバーはHIKAKIN、はじめしゃちょー等のYouTubeチャンネルの企画・構成に携わる。 AIによる最適化が進む現代において、株式会社が追求してきた「経済合理性」偏重の在り方に危機感を抱き、独自の活動「FLIP」を展開。純粋な企画の力で社会に問いかける「株式会社による社会実験」を遂行している。 効率化の波に抗い、人間特有の「違和感」や「熱狂」をエンタメに落とし込んだ形にすることで、常識を常識を”裏返す（Flip）"。プロダクトからイベントまで手法を問わず、予定調和な未来を覆す次世代の企業の在り方を実践する。

WEB

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