永野修都選手 FC東京復帰のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

藤枝MYFCに育成型期限付き移籍をしておりました永野修都選手のFC東京への復帰が決定しましたのでお知らせします。

永野修都選手プロフィール

□ポジション：DF

□生年月日：2006年4月15日

□出身：東京都練馬区

□身長/体重：182cm/77kg

□経歴

2014-2018 練馬FC

└2017-2018 FC東京サッカースクールアドバンスクラス 小平コース

2019-2021 FC東京U-15深川

2022-2024 FC東京U-18

└2023 第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18) 準優勝

2025- FC東京

└2025- ガイナーレ鳥取※育成型期限付き移籍

└2026- 藤枝MYFC

□代表歴

2022 U-16日本代表

2023 U-17日本代表

└『FIFA U-17ワールドカップインドネシア2023』出場

U-18日本代表

2024 U-18日本代表

2025 U-22日本代表

2026 U-23日本代表

└AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026 優勝

出場記録

FC東京通算出場数：1試合 FC東京通算得点数：0点

永野選手コメント

「このたび、FC東京に復帰することになりました永野修都です。

Ｊ１リーグ優勝を絶対に成し遂げなければならないこのシーズンに、東京のエンブレムを背負って戦えることを誇りに思います。この一年半、ガイナーレ鳥取と藤枝MYFCへの移籍で、多くのことを経験できました。そして、ここからはＪ１リーグの舞台で成長できたところを発揮し、リーグ優勝の力になりたいと思います。

アカデミーから長く着けてきた東京のエンブレムを、はじめてプロ選手として着けられることを嬉しく感じるとともに、その責任と熱い気持ちを持って戦いたいと思います。応援をよろしくお願いします！」