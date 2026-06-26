BenQ ×KAWAIが変えるピアノ演奏体験を実店舗で体感ピアノ専用ライト「PianoLight(R)」シリーズの展示・販売を開始

ベンキュージャパン株式会社

ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下BenQ）は、ピアノ初心者から国際コンクールの舞台に立つ演奏者まで幅広く支える河合楽器製作所（本社：静岡県浜松市、以下KAWAI）とパートナーシップ協定を結び、上質な演奏環境を届けるピアノライト「PianoLight(R)」「PianoLight(R) Grand」を全国のKAWAI直営店にて6月26日(金)より展示・販売を開始します。

「PianoLight(R)」「PianoLight(R) Grand」は、独自のSTEREO-Light(TM)技術をはじめとする先進的な光制御により、楽譜と鍵盤を均一に照らし、演奏時の視認性と快適性を向上させるピアノ専用ライトです。PianoLight(R)はアップライトピアノ向けにより豊かな演奏体験を、PianoLight(R) Grandはグランドピアノに最適化されたコンサートホールのような光環境を実現。自動調光機能や着席検知機能、明るさ・色温度調整機能を備え、演奏者一人ひとりに適した光環境を提供します。さらに、楽譜や鍵盤を見やすく照らすことで演奏への集中をサポートするとともに、ブルーライト軽減技術やアイカバーの採用により目への負担にも配慮。長時間の練習やレッスン、演奏時にも快適な視環境を実現します。

本展示では、各モデルが生み出す光の違いや演奏環境への効果を実際に体感いただけます。均一で美しい光による快適な視認性に加え、さまざまなピアノに調和する洗練されたデザインや高い互換性もご確認いただける機会となっており、より豊かな演奏体験を支える新たな光の価値をご提案します。

【パートナーシップ概要】

当社とKAWAIは、ピアノ演奏に適した快適な光環境の普及を通じて、より豊かな音楽体験の創出を目指し、パートナーシップ協定を締結しました。「PianoLight(R)」「PianoLight(R) Grand」を通じて、コンサートホールのような均一で美しい光がもたらす演奏環境をKAWAIの直営店のうち11店舗にて体感いただけます。なかにはイベントホールを併設する店舗もあり、プロピアニストによるコンサートや各種イベントが開催されています。こうした音楽文化の発信拠点においてPianoLight(R)シリーズを展示することで、より多くの方に快適な演奏環境を体感いただく機会を創出します。

■ 展示場所

「PianoLight(R)」展示店舗

・カワイ札幌（北海道札幌市中央区北3条西1丁目1-1 札幌ブリックキューブ）

・カワイ仙台（宮城県仙台市青葉区一番町4丁目3-28 河合ビル）

・カワイ群馬（群馬県前橋市古市町1丁目50-22 JOMOスクエア）

・カワイ表参道（東京都渋谷区神宮前5丁目1-1）

・カワイ横浜（神奈川県横浜市中区相生町6丁目113 オーク桜木町ビル）

・カワイ浜松（静岡県浜松市中央区砂山町355-4 浜松駅南大通りビル）

・カワイ福岡（福岡県太宰府市向佐野4丁目12-8）

「PianoLight(R) Grand」展示店舗

・カワイ川口（埼玉県川口市川口3丁目1-1 川口総合文化センター・リリア）

・カワイ表参道（東京都渋谷区神宮前5丁目1-1）

・カワイ名古屋（愛知県名古屋市中区錦3丁目15-15 CTV錦ビル）

・カワイ梅田（大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル）

・カワイ広島（広島県広島市中区紙屋町2丁目2-6 紙屋町イワミビル）

■KAWAIコメント

マーケティング＆デザイン戦略部部長 安居敏則

「河合楽器製作所の鍵盤楽器事業は、「Instrumental to Life」をブランドメッセージに掲げ、音楽が人の人生に深くかかわり続けること、そしてピアノを通じてより豊かな音楽体験をお届けすることを大切にしています。そのためには、ピアノそのものの品質はもちろん、演奏者が心地よく音楽に集中できる環境も重要だと考えています。ベンキュージャパン株式会社の『PianoLight(R)』シリーズは、楽譜や鍵盤の見やすさを高めるだけでなく、演奏時の快適性や集中しやすい環境づくりにも貢献する製品です。私たちは実際に製品を体験する中で、その価値がピアノを愛する多くの方々にとって魅力的なものであると確信しました。今回のパートナーシップ協定を通じて、お客様に「光が変わることで演奏体験も変わる」という新たな発見をお届けしたいと考えています。河合楽器製作所とベンキュージャパン株式会社は、それぞれの専門性を活かしながら、これからもピアノを愛する皆様へ新たな価値と、より豊かな音楽体験を提供してまいります。」

【製品概要】

PianoLight(R)アップライトピアノ向け照明

PianoLight(R)は、より快適で豊かな演奏体験を実現するピアノ専用ライトです。独自のSTEREO-Light(TM) 3D光学技術により、楽譜と鍵盤を均一に照らし、演奏時の視認性を向上。さらに、自動調光機能や着席検知機能、明るさ・色温度調整機能を搭載し、演奏者一人ひとりに合わせた快適な環境づくりをサポートします。

『PianoLight(R)』の主な特長

・楽譜と88個の鍵盤を均一照射

・ANSI規格に準拠した15段階の明るさと6段階の色温度(2700K-5000K)に対応

・自動調光機能と着席検知機能を搭載

・転倒防止アクセサリー搭載

販売価格(税込み)

49,800円

PianoLight(R) Grandグランドピアノ向け照明

PianoLight(R) Grandは、コンサートホールのような快適な光環境を実現するグランドピアノ専用ライトです。独自のSTEREO-Light(TM)技術により、楽譜から88鍵すべてを均一に照らし、演奏空間全体を理想的な光で包み込みます。周囲の明るさに応じて自動で調光するほか、14段階の明るさと7段階の色温度調整などを搭載し、本格的な演奏環境を提供します。

『PianoLight(R) Grand』の主な特長

・楽譜と88鍵すべてを均一照射

・ANSI規格に準拠した14段階の明るさと7段階の色温度(2700K-5300K)に対応

・自動調光機能と着席検知機能を搭載

・5箇所の可変ジョイントにより、高さ・角度・位置を自在に調整可能

・高い強度と信頼性を確保した耐久性に優れたS45C鋼を採用

販売価格(税込み)

99,800円

■河合楽器製作所について

株式会社河合楽器製作所は、1927年創業の老舗楽器メーカーで、来年、創立100周年を迎えます。「世界一のピアノづくり」を目指し、上質なグランドピアノ「Shigeru Kawai」シリーズをはじめとする高品質なピアノなどの製造・販売をグローバルに展開。国内外の演奏家や教育機関などからも幅広くご愛用いただいています。また、独自のカワイ音楽教室を運営するなど、音楽文化の発展と心豊かな社会づくりに貢献しています。

■ BenQについて

BenQ Corporationは、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト（さまざまな出来事や場面）をさらに輝かせる価値のあるモノ（製品やサービス）のご提供を続けています。

＜製品情報URL＞

PianoLight(R)製品ページ：https://www.benq.com/ja-jp/lighting/piano-light/pianolight.html

PianoLight(R) Grand製品ページ：https://www.benq.com/ja-jp/lighting/piano-light/pianolight-grand.html

＜KAWAIオンラインショップ＞

PianoLight(R)

https://www.kawaipiano-eshop.jp/view/page/benq-pianolight

PianoLight(R) Grand

https://www.kawaipiano-eshop.jp/view/page/benq-pianolightgrand

ニュースページリンク:https://www.benq.com/ja-jp/news/products/20260626-kawai-partnership-pianolight.html

ベンキュージャパン株式会社 ウェブサイト：https://www.benq.com/ja-jp/index.html

■お客様お問合せ先

ベンキュージャパン テクニカルサポートセンター 0570-015-533

月曜から金曜 9：30～17：00 土日祝日・弊社指定日を除く

E-mail お問合せ： support@benq.jp