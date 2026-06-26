【株式会社アネシス】田園風景が広がる自然豊かな「アクアガーデン富合」分譲地で見学会を開催します。

株式会社アネシス

2026年6月27日（土）から、株式会社アネシス（本社：熊本市東区長嶺南 代表：加藤龍也）は、熊本市南区富合で分譲地＆建売住宅見学会を開催します。

田園風景が広がる自然豊かな「アクアガーデン富合」分譲地。近隣には公園や緑地も多く、子育て世代にも適した環境です。

見学会の詳細

<開催日>

2026年6月27日（土）-7月5日（日）



<見学可能時間>

9:00-17:00



<場所>

熊本市南区富合



<ご予約はこちら>

https://www.anesis.co.jp/all-post/2026-6-ag-tomiai-kengakukai/(https://www.anesis.co.jp/all-post/2026-6-ag-tomiai-kengakukai/)

アクアガーデン富合について

全9区画からなる『アクアガーデン富合』は、豊かな自然と都市の利便性が調和した分譲地です。

四季の移ろいを身近に感じられる環境でありながら、最寄りのバス停まで徒歩約9分と通勤・通学へのアクセスも良好。さらに、日常使いに便利な商業施設が車で約2分の距離にあるなど、周辺環境も充実しており、のびのびとした暮らしと快適な利便性を両立しています。

また、この分譲地は「アネシスMILJØ（ミリヨ）プロジェクト」の地下水涵養に役立つ「雨庭」や都市型水害を防ぐための土中環境作りを取り入れています。

▼アネシスMILJØプロジェクトについてはこちら▼

https://miljo.jp/(https://miljo.jp/)



▼アネシスMILJØプロジェクト記者発表の様子▼

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000058306.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000058306.html)

アクアガーデン富合の建売住宅について

当分譲地には2棟の建売住宅が建築されています。

アクアガーデン富合1号地

素材感と街並みが調和する”つながり”のある住まい

<特徴>

・北側と南側へ視線がつづく2つのお庭

・リビングとフラットに繋がるタタミコーナー

・家族のつながりを感じられる吹き抜けリビング



<建物情報>

３LDK＋WIC＋SIC＋タタミ

敷地：202.31平方メートル （61.19坪）

建物：105.50平方メートル （31.91坪）

アクアガーデン富合2号地

シンプルで洗練された佇まい 自然と調和するモダンな住まい

<特徴>

・広がりを感じられるストレート型のLDK

・2階に設けた季節ものを収納可能なWIC

・北側と南側へ視線がつながる2つのお庭



<建物情報>

３LDK＋WIC＋SIC＋タタミ

敷地：201.30平方メートル （60.89坪）

建物：109.00平方メートル （32.97坪）



<詳細はこちら>

https://www.anesis.co.jp/all-post/2026-6-ag-tomiai-kengakukai/(https://www.anesis.co.jp/all-post/2026-6-ag-tomiai-kengakukai/)