セバスチャン・サイズ選手 契約締結(新規)のお知らせ

ヒューマンプランニング株式会社

このたび、大阪エヴェッサでは、セバスチャン・サイズ選手と2026-27シーズンの契約を締結しましたのでお知らせします。

セバスチャン・サイズ(Sebastian Saiz)

□背番号：11

□ポジション：PF/C

□生年月日：1994年7月15日

□出身地：スペイン

□身長/体重：205cm/106kg

□経歴

(出身校)

ミシシッピ大学

(所属チーム)

2017 Real Madrid(スペイン)

2017-18 San Pablo Burgos(スペイン)

2018-19 Iberostar Tenerife (スペイン)

2019-20 サンロッカーズ渋谷

2020-21 千葉ジェッツ

2021-26 アルバルク東京

(スペイン代表歴)

2010年 U16 ヨーロッパ選手権 - ディビジョンA

2012年 U18 ヨーロッパ選手権 - ディビジョンA

2013年 FIBA U19 ワールドカップ

2013年 U20 ヨーロッパ選手権 - ディビジョンA

2014年 U20 ヨーロッパ選手権 - ディビジョンA

2019年 FIBA ワールドカップ 2019 ヨーロッパ地区予選

2021年 FIBA ユーロバスケット 2022 予選

2022年 FIBA ユーロバスケット

2023年 FIBA ワールドカップ 2023 ヨーロッパ予選

2024年 FIBA ユーロバスケット 2025 予選

□コメント

来シーズンから大阪エヴェッサの一員としてプレーできることを心から楽しみにしています。

熱い声援を送ってくださるブースターの皆さまにお会いするのが待ちきれません！

チーム一丸となって、プレーオフ進出という目標の達成に向けて全力で戦います。

ご声援のほど、よろしくお願いします！

I am very excited to join the Osaka Evessa for next season.

I cannot wait to arrive and meet the passionate boosters!

We will fight hard to achieve our goal of making the playoffs. Thank you for your support.

□今野 翔太ゼネラルマネージャー コメント

いつも大阪エヴェッサへの熱いご声援をいただき、ありがとうございます。

このたび、セバスチャン・サイズ選手と2026-27シーズンの契約合意に至りましたことをご報告いたします。

リーグ屈指のビッグマンであり、数々の勝利を決定づけてきたサイズ選手を大阪に迎えられることを心から嬉しく思います。

彼の最大の魅力は、得点力だけではありません。常にハードワークを惜しまず、コートの端から端まで走り切るその高い機動力とハッスルこそが、我々の目指す「DOG FIGHT」のカルチャーに完璧にフィットすると確信しています。

チームを鼓舞し続ける彼のプレーは、必ずやヴェッサーの皆さまの心を震わせるはずです。サイズ選手と共に戦う新たなシーズンに、ぜひご期待ください。皆さまの熱いご声援をよろしくお願いいたします。

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋ビル9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com