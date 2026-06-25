【フォーシーズンズホテル東京大手町】夏限定 極上のひんやりスイーツ

フォーシーズンズ ジャパンコレクション

世界各地から多くのお客様をお迎えし、その土地ならではの歴史や文化を伝えてきたフォーシーズンズ ホテルズ アンド リゾーツ。手つかずの自然から洗練されたリゾート都市まで、多彩なデスティネーションを誇るフォーシーズンズ ホテルズ アンド リゾーツのアジア全域では、2026年5月29日（金）～ 9月6日（日）の101日間にかけて、それぞれの地域が誇る“夏の味わい”を巡る「101 Days of Summer（101日間の夏）」キャンペーンを展開しております。

フォーシーズンズホテルで過ごす、涼やかな夏のひととき

フォーシーズンズホテル東京大手町（所在地：東京都千代田区、総支配人：ウデイ・ラオ）では、本キャンペーンの一環として、大手町での夏を優雅にお愉しみいただける期間限定のスイーツやドリンクをご用意いたします。

国内のお客様はもちろん、世界各国からお越しのゲストに向けて東京ならではの美意識と季節の趣を

五感でご堪能いただくひとときをお届けしてまいります。

■ 夏だけの特別な味わい ひんやりスイーツ

地上200メートルから望む、生命力あふれる皇居の緑と、館内の大きな窓を通して降り注ぐやわらかな陽光。広がる東京のパノラマビューに包まれながら、多忙な日常から離れて心安らぐ至福のひとときを、フォーシーズンズホテル東京大手町でお過ごしください。

かき氷（ピーチメルバ）

フランスの「ピーチメルバ」とかき氷が出会い、エレガントなサマーデザートへと昇華いたしました。瑞々しい旬の桃を主役に、バニラパルフェ、香ばしくキャラメリゼしたアーモンド、そしてベリーの華やかな酸味を繊細に重ねました。

料金：4,200円/ ティーペアリング 5,200円

期間：7月1日（水）～9月6日（日）

場所：THE LOUNGE (ザ ラウンジ）

ミントチョコレートアイス

新感覚のアイスクリームが登場します。

爽やかなミントチョコレートアイスに、香ばしい

オーツとチョコレートの心地よい食感を重ね、

上品な甘みのイチジクのコンポートを添えました。

料金：3,000円

期間：8月15日（土）から

場所：THE LOUNGE (ザ ラウンジ）

クッキーサンドジェラート

アーモンドの香ばしさをベースにした軽やかな食感のクッキーでジェラートをサンドした、イタリアの夏を感じるドルチェ。ひと口ごとにゆっくりと溶けるジェラートがクッキーにやさしく染み込み、絶妙な食感の変化をお楽しみいただけます

期間：7月1日（水）～数がなくなり次第終了

料金：2,100円

場所：PIGNETO (ピニェート）

■ 東京の夏の涼を映す一杯を

夏ならではの美しい佇まいと、味わい、そして軽やかな口当たり。ひと口含めば、都会の喧騒を忘れさせる、粋なカクテルの数々をご堪能ください。

ひとつひとつ丁寧に手作業でかき氷をお作りしております

苺 かき氷 ダイキリ

世界が認めるバーVIRTÙで味わう粋なカクテル。

日本の夏の懐かしい味わいイチゴかき氷から着想を得た軽やかで瑞々しい、涼やかな余韻に浸る一杯です。

期間：8月31日（月）まで

料金：4,100円

場所：VIRTÙ (ヴェルテュ)

浴衣でアフタヌーンティー

涼やかな館内でエレガントに日本の夏を。

期間中「エキゾチック サマー アフタヌーンティー」に浴衣でお越しのお客様には、アフタヌーンティーの世界観と調和する、マンゴーとパッションフルーツのフローズンモクテルを特別にご用意いたします。

期間：7月13日（月）～8月31日（月）

場所：THE LOUNGE (ザ ラウンジ）

ハニージェード（シャンパン、ハニーワイン、抹茶）

シャンパーニュにハニーとハニーの優美な甘みを合わせ、仕上げにあしらった抹茶が静謐な和の余韻を添えます。やわらかさと凛とした調和し、都会の夏に心ほどけるひとときを演出します。

期間：7月1日（水）～8月31日（月）

料金：3,600円

場所：THE LOUNGE (ザ ラウンジ）

■ 「101 Days of Summer」について

2026年5月29日（金）～9月6日（日）の101日間にフォーシーズンズ ホテルズ アンド リゾーツのアジア地域が行う、季節限定のサマーエクスペリエンスです。

夏休みならではのリゾートの開放感に包まれながら、季節の恵みとフォーシーズンズホテルの職人達の感性が織りなす味わいを通じ、その土地ならではの夏の楽しみ方をご提供いたします。ご滞在の思い出をより特別なものへと昇華させる、優雅で洗練されたサマーコレクションをご体験ください。

各国の101 Days of Summerについては各国のウエブサイトにてご紹介をしております。

https://www.fourseasons.com/jp/

※キャンペーン対象外の場所もございます

フォーシーズンズホテル東京大手町からは、

エグゼクティブペストリーシェフ ミケーレ・アッバテマルコが手掛けるスイーツの数々を

「東京の高揚する都市のエネルギーとは対照的に、涼を愉しむひとときは、まさに「粋」そのもの。

動と静のコントラストを存分に味わえる東京の夏にふさわしい、涼やかなスイーツの数々をご用意しております。」

イタリア生まれ。ゴ・エ・ミヨにてベストパティシエ賞を受賞、また、フォーシーズンズホテル東京大手町にて5年連続ミシュランの星に輝くフレンチダイニングestのペストリーシェフでもありフォーシーズンズホテル東京大手町のペストリー全体を仕切るエグゼクティブペストリーシェフ。

▼ レストランに関するお問い合わせ/ご予約 ▼

お電話 03 (6810) 0655

ウエブからのご予約

THE LOUNGE (ザ ラウンジ）こちらから(https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-the-lounge/reserve)/ PIGNETO (ピニェート） こちらから(https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-pigneto/reserve)

※写真はイメージです。

※本プレスリリース内の料金は特記がない限り、消費税・サービス料が含まれた総額表示となります。

※ご提供内容や時間は予告なく変更になる場合がございます。

【フォーシーズンズホテル東京大手町について】

フォーシーズンズホテル東京大手町は、2020年9月に東京・大手町に開業したラグジュアリーホテル。地下鉄「大手町」に直結するOtemachi Oneタワーの最上6フロアに位置しています。

2025年ミシュランガイドのホテル・旅館版にあたるミシュランキーで、2年連続最高峰レベル「3キー」、「コンデナスト・トラベラー 2025 リーダーズ ・チョイス・アワード」日本で1位、世界のべストホテル部門では14位の評価を頂きました。

49平方メートル から283平方メートル の広さを誇る、スイート28室を含む全190室の客室は、東京のダイナミックなシティビューや皇居の緑を臨み、機能性と快適さを兼ね備えた空間です。最上階39階には、コンテンポラリーフレンチ「est」、ルーフトップテラスを備えるイタリア料理「PIGNETO」、パリと東京が出会うバー「VIRTÙ」、アフタヌーンティーをお楽しみいただける「THE LOUNGE」の4つのレストラン＆バー、トリートメントルーム、スイミングプール、フィットネスジムのある天空のサンクチュアリ「THE SPA」など充実した施設が集結しています。3階にはご宴会やウェディングに最適なボールルームやミーティングルームを備えております。



フォーシーズンズホテル東京大手町ウエブサイト

公式ウエブサイト https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/

▼ フォーシーズンズホテル東京大手町プレスリリースや高画質お写真のダウンロードは下記より▼

https://press.fourseasons.com/otemachi/http://www.fourseasons.com/jp/otemachi/