高精度産業翻訳AI「T-4OO」、『高精度』モードの対応言語が38言語に拡充

株式会社ロゼッタ

株式会社メタリアルグループで、国内市場No.1※1のAI翻訳サービスを開発・提供する株式会社ロゼッタ（代表取締役：五石 順一）は、2026年6月25日、高精度産業翻訳AI「T-4OO（ティーフォーオーオー）」の『高精度』モードの対応言語を、従来の15言語から38言語に拡充したことをお知らせします。

今回追加された23言語は、ユーザーからの要望が多かった言語です。これにより、これまで対応言語の都合で「従来型翻訳」を利用していた方も『高精度』モードをご利用いただけるようになります。

T-4OO無料トライアルを試す :https://www.rozetta.jp/lp/t4oo/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260625

■ 『高精度』モードの対応言語が15言語から38言語に

『高精度』モードの対応言語は、2026年3月5日に4言語から15言語へ拡充しましたが、今回のアップデートでさらに23言語を追加し、38言語となりました。

『高精度』モードとは、社内の翻訳資産を活用して訳文の表現やスタイルを正確に反映する翻訳モードです。対応言語の拡充により、これまで以上に幅広い言語で高精度な翻訳をご利用いただけます。今後もさらなる対応言語の拡充を予定しています。

■ 今回追加した23言語

今回追加された言語は下記のとおりです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6279/table/824_1_53b78219222abd13c1490646f6d29ff9.jpg?v=202606250451 ]

■ 多言語の業務文書翻訳で活用

海外拠点とのマニュアル共有や、多言語で展開される契約書・技術文書の翻訳など、これまで以上に幅広いシーンでご活用いただけます。

製造業の取扱説明書・マニュアル、法務分野の契約書、技術文書など、専門用語の正確性と訳文品質が求められる文書において、より多くの言語で『高精度』モードの翻訳をご利用いただけます。

■ 「T-4OO」開発責任者 篠田 篤典（しのだ あつのり） コメント

「『高精度』モードの対応言語を38言語に拡充しました。今回追加した言語は、お客さまからのご要望が特に多かったものです。これまで対応言語の都合で『高精度』モードをご利用いただけなかった方にも、社内の翻訳資産を活かした高精度な翻訳をお届けできるようになりました。海外拠点との文書共有や多言語展開の現場で、より幅広くお役立ていただけると考えています。今後もご要望を踏まえ、対応言語の拡充を続けてまいります」

■ 今後の展望

当社は引き続き、お客さまのご要望を踏まえながら『高精度』モードの対応言語を拡充してまいります。より多くの言語で高精度な産業翻訳を提供することで、翻訳業務全体の生産性向上と、言語の制約のないビジネス環境の実現に貢献してまいります。

【T-4OO（ティーフォーオーオー）について】

「T-4OO」は、専門文書や社内用語を再現するカスタマイズ性と、生成AIによる訳文の流暢さを融合した高精度産業翻訳AIです。従来の産業翻訳・専門翻訳と異なり、ユーザー自身が高額の専用エンジンを構築することなく、社内の翻訳資産を活用して訳文の表現やスタイルを正確に反映する「高精度」モード、そして、エージェンティックAIを搭載することにより、飛躍的に翻訳精度が向上した「超高精度（熟考）」モードが好評をいただいています。

専門用語に強い高精度産業翻訳AI「T-4OO」：https://www.rozetta.jp/t4oo/

無料トライアルのお問い合わせはこちら：https://www.rozetta.jp/form/form_trial.html

販売代理に関するお問い合わせ：https://www.rozetta.jp/form/form_partner.html

■ 「超高精度（熟考）」モードについて

「超高精度（熟考）」モードは、エージェンティックAIを搭載することにより、飛躍的に翻訳精度が向上し、センテンス単位の修正必要率が0.05％となり、ほぼ完全自動翻訳を実現。また、誤訳の可能性がある訳文を特定し、該当箇所をハイライト表示しつつコメントを併せて表示することで、翻訳チェック作業の大幅な効率化を可能とします。

※ 詳しくは、2026年4月13日発表のリリースを参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000805.000006279.html

■ メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1に位置している。（出典：ITR 「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度実績・2025年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6279/table/824_2_00cf8c2ebd5a66a100781a3b72bb76d5.jpg?v=202606250451 ]

■ 株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度産業翻訳AI「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. オンプレミス、国内サーバーの最高水準セキュリティ方式も選択可能

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」などのサービスを提供。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/6279/table/824_3_4e03427a0d1d024364c797582a20d0e5.jpg?v=202606250451 ]

※ITR 「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度実績・2025年度予測）