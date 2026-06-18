半田そうめんの製造販売をおこなう、株式会社オカベ(本社：徳島県美馬郡つるぎ町、代表取締役：岡部 洋史)は、地元徳島県の阿波踊り空港(徳島県板野郡松茂町)の3階・スカイショップしらさぎにて、2026年6月18日(木)から半田手延めん「オカベの麺」のお土産を販売することをお知らせいたします。





オカベの麺_空港ポスター





半田そうめんは、徳島県つるぎ町の半田地区で約300年続く伝統の手延べ製法で製麺され、一般的なそうめんより太く、うどんより細いのが特徴のご当地麺です。その太さとコシから冷・温問わず、和・洋・中とアレンジしやすい点からも全国的に有名です。

半田にある製麺所のひとつ、オカベが作る「オカベの麺」は、“ねじって、鍛えて、延ばす”を繰り返し、1本の麺に、18の層を織りなす独自の技法によって、多少茹ですぎても延びないコシの強さ、歯を押し返してくるような弾力と、なめらかでツルツルののど越しを生みだします。さらに口の中で広がる小麦本来の香りと自然の甘みは、食べた人に驚きと感動を与えています。





空港陳列棚





■空港3階『スカイショップしらさぎ』にて販売





オカベの麺_S-1





【商品名】 「オカベの麺」

【販売価格】1,600円(税込)

【内容量】 1袋2束入り×5袋(10人前)





オカベの麺_SG-1





【商品名】 「オカベの麺」

【販売価格】550円(税込)

【内容量】 1袋3束入り(3人前)





濃縮つゆ_MT-1





【商品名】 「濃縮つゆ」

【販売価格】800円(税込)

【内容量】 500ml





店舗名 ： スカイショップしらさぎ

所在地 ： 徳島県板野郡松茂町(徳島阿波踊り空港3階)

営業時間： 6:10-20:20

TEL ： 088-699-6410









■徳島阿波踊り空港について

2024年度は107万人を超える利用者数となっています。

現在、東京、福岡、ソウル線が就航し、ビジネスや旅行の利用者が年々増えています。









■株式会社オカベについて

当社は、麺職人である社長を中心に、厳選素材と伝統の手延べ製法にこだわった麺づくりを行っています。当社の麺づくりの根幹にあるのが、徳島県半田地方で約300年受け継がれてきた半田そうめんの伝統です。半田そうめんの製造会社としては後発ではありますが、新参者だからこそ既成概念にとらわれず、試行錯誤を重ねながら独自の麺づくりに挑戦し続けています。





オカベ工場外観





■会社概要

商号 ： 株式会社オカベ

代表者 ： 代表取締役 岡部 洋史(オカベ ヒロフミ)

所在地 ： 〒779-4407 徳島県美馬郡つるぎ町半田字東毛田48番地

設立 ： 1987年7月

事業内容： 半田素麺の製造販売

資本金 ： 3,650万円

URL ： https://www.okabemen.co.jp/