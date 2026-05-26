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HHKB30周年SNSキャンペーン第一弾「HHKBあるある」大募集！
Happy Hacking Keyboard（以下、HHKB）は、今年で生誕30周年を迎えます。
HHKBが多くのユーザーの手元で育まれてきた30年は、一人ひとりの使い手の物語の積み重ねでもあります。
この節目を記念し、皆さまそれぞれの「My HHKB Story」を共有いただくSNSキャンペーンを、X（旧Twitter）にて開催します。
第一弾のテーマは、日々の愛用の中で生まれた共感のエピソード「HHKBあるある」。
最優秀賞に選ばれた方にはPFUダイレクト（※注1）本店で販売しているお好きな商品を、また優秀賞に選ばれた5名の方々にはHHKBオリジナルネックストラップをプレゼントいたします。
本キャンペーンの公開とあわせて、長年HHKBを愛用されている写真家・市川渚さんのインタビュー動画も公開しております。
プロフェッショナルの視点から語られる「My HHKB Story」も、皆さまの物語と重ねながらお楽しみください。
| 応募要項
1) 募集期間
2026年5月26日〜2026年6月26日
2) 応募方法
Step1：HHKB公式Xアカウント＠PFU_HHKBをフォロー
Step2：「#HHKB30周年」「#HHKBあるあるキャンペーン」を投稿
投稿例）
・「無刻印にすると自分が少しできる人になった気がする。＃HHKB30周年 ＃HHKBあるあるキャンペーン」
・「別に書く必要ないのに、打鍵感が気持ちよくて何か打ち始める。＃HHKB30周年 ＃HHKBあるあるキャンペーン」
※お使いのHHKBの写真付き投稿も大歓迎です!
※ご自身のブログ記事や関連URLがある場合は、あわせてご投稿いただけますと幸いです。
3) 賞品
●最優秀賞（1名様）：
PFUダイレクト本店で販売しているお好きな商品1点※
※HHKBカテゴリにある商品からお選びください
https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb
●優秀賞（5名様）：
HHKBオリジナルネックストラップ
4) 応募資格
・募集期間中にXにて上記応募方法でご応募いただいた方が対象となります。
・本キャンペーンへのご応募は、日本在住の方に限らせていただきます。
・株式会社PFUおよびグループ会社の社員も、本企画に応募可能です。ただし、賞品の引き渡しはございませんので、採用された場合は社員である旨をお知らせください。
・非公開アカウントでの投稿は選考対象外となります。
5) 当選について
・応募受付期間終了後、投稿いただいた内容をもとに、HHKBの開発やブランドに関わってきた社内有識者メンバーによる投票を行い、最も共感を集めた投稿を最優秀賞として1名選出いたします。また、同投票およびX上での反響（いいね・リポスト・共感度など）も参考にしながら、優秀賞として5名を選出いたします。
・投稿結果は、投稿内容のみをもとに選考いたします。
・当選者には別途ご連絡のうえ、賞品の送付先などに必要な個人情報の提供をご依頼いたします。個人情報をご提供いただけない場合、賞品の発送などができませんので予めご了承ください。
尚、ご提供いただいた個人情報は、当社の個人情報保護ポリシーに則って取り扱います。
・賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。
| 注意事項
本キャンペーンへの応募にあたり、以下の事項を予めご了承ください。
・画像をご投稿いただく場合、お客様が著作権等の正当な権利を有するものに限定させていただきます。第三者の権利を侵害する恐れのある画像の投稿は、法律に違反する場合がありますので、おやめください。
・第三者からの権利侵害の主張、異議申し立て、請求等がなされた場合、お客様の責任と負担においてこれを解決するものとし、当社は何らの責任を負いません。
・ご投稿いただく画像の著作権はお客様に帰属するものといたします。
・本キャンペーンのご応募はインターネットに接続できるパソコン、モバイル端末などからのみ可能となっております。（ハガキや封書、Faxでのご応募は受け付けておりません。予めご了承ください。）
・本キャンペーンは株式会社PFUが、Ｘにて実施するもので、Ｘは本プロモーションにおいて後援、支持、または運営するものではありません。
・ご応募に関して不正な行為があった場合、当選を取消させていただくことがございます。
・本キャンペーンの内容は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。
・ご当選されたお客様とご連絡が取れない場合、もしくは住所の入力ミス・登録後の住所変更等の事由により商品が届かない場合、当選を取り消しさせていただくことがございます。
・当選者は当選権利を本人以外の方へ譲渡、転売はできません。
・当選賞品の交換・換金等には応じかねます。
・Ｘの不具合により投稿ができない場合であっても、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
・ご投稿いただいた内容を、弊社が管理するWebサイトやメールニュース、公式SNSアカウント、広告（TV・新聞・雑誌・Web広告等）、各種報道メディア、その他のキャンペーンなどにおいて紹介させていただくことがございます。個別にお知らせすることはございませんので、予めご了承ください。
| その他
・市川渚さんのインタビュー動画はこちら
・現在、キャンペーン期間中に対象のHHKBシリーズをご購入・ご応募いただいた方、抽選で合計50名様にAmazonギフトカード40,000円分や思考を研ぎ澄ますHHKBオリジナルグッズ・オプションアイテムが当たる「HHKBサマーキャンペーン」を実施中（注2）です。HHKBに関心がある方も、買い替えをご検討中の方も、この機会をお見逃しなく！
注釈
注1：PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。
注2：キャンペーンは株式会社PFUによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。下記までお問い合わせをお願いいたします。
商標について
・HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・X、XのロゴはX Corp.またはその関連会社の登録商標です。
・その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
お客様お問い合せ先
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課
E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略センター 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
HHKB30周年記念サイト
https://happyhackingkb.com/jp/event/30th_anniversary/
HHKB公式Xアカウント
https://x.com/PFU_HHKB
HHKBサマーキャンペーンサイト
https://happyhackingkb.com/jp/event/campaign/20260521.html
個人情報保護ポリシー
https://www.pfu.ricoh.com/privacy/
お知らせページ
https://happyhackingkb.com/jp/news/2026/news20260526.html