オンタイムデリバリージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：関口 治二郎)は、人事・採用領域において、AIが自ら判断してスカウト業務を実行する「AIエージェント」型採用支援サービス「オンタイムAIスカウト」を展開しています。

本サービスは、候補者の職務経歴や自己PR分をAIが分析し、経歴に応じた最適なスカウト文面を自動生成・送信するもの。従来人手で行っていた候補者選定から文面作成までを自動化し、導入企業では採用工数を最大90％削減、応募率を平均1.6倍に向上させています。

AIが「考えていく」時代の新たな採用DXとして、採用スピードと候補者体験の双方を高める取り組みが注目を集めています。





AIエージェント型SaaS！スカウト代行システム





【背景：人手不足が“採用の現場”にも及ぶ「二重の人材難」】

日本の労働市場では、少子高齢化による人材不足が深刻化しており、とりわけ中途・若手採用分野で競争が激化しています。厚生労働省の統計によれば、2025年の有効求人倍率は平均1.45倍前後となっています。

その一方で、多くの採用担当者は候補者選定やスカウト文面の作成に1日2時間以上を費やしており、人手不足が“採用の現場”にも及ぶ「二重の人材難」が浮き彫りとなっています。

(出典： https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64026.html)









【AIがスカウトを自動化、応募率1.6倍に】

「オンタイムAIスカウト」は、AIが候補者の職務経歴や自己PRを読み込み、「なぜこの候補者をスカウトするのか」を明確に伝える文面を自動生成します。

導入企業では、従来のテンプレートスカウトに比べて開封率が1.54倍、応募率が1.69倍に向上。営業職採用では応募件数が15件から168件へと約11倍に増加しました。

これにより、採用担当者は確認・承認のみでスカウト業務を完結でき、人手不足時代の採用を支援する新しい選択肢として注目を集めています。









【導入企業の声】

■グループ1,000店舗超展開の外食チェーン様

「WEB履歴書を読み込み、AIによるテキストの自動生成と大量配信により、既読率および送信数は2倍になりました。」





■全国展開の生命保険会社様

「スカウト文面のパーソナライズ化によって、スカウトした理由を明確にしたことで返信率が30％向上しました。」





■全国展開の不動産会社様

「担当者が人力で作成したテキストと遜色ないクオリティでスカウト文面がAI生成できるのが魅力。送信に1時間かかっていた作業が、確認作業の10分のみに短縮されました。」





■1,900名超のエンジニアが在籍する派遣会社様

「通年採用でダイレクトリクルーティングを利用するも結果に繋がらず。貴社のAIスカウトサービスを導入後1ヵ月で3名の若手人材の獲得に成功しました。」









【「オンタイムAIスカウト」詳細】

「オンタイムAIスカウト」は、質問に答えるだけの「AIアシスタント」から、AIが自ら判断して業務を実行する「AIエージェント」へと進化した最新の採用支援サービスです。採用担当者の管理画面にAIが自動でログインし、RPA(業務自動化)とAI技術を組み合わせて、人材のピックアップからスカウト送信までを一気通貫で実行します。

設定された条件(例：外国籍、転職回数が多い、勤務地が不一致など)に基づき、採用対象外の人材を自動で除外。さらに、候補者の職務経歴や自己PR文をAIが分析し、たとえば「交渉力と顧客対応力を高く評価します」「○○プロジェクトでの経験は素晴らしい」など、経歴を具体的に称賛するパーソナライズされたスカウト文面を自動生成します。これにより、「誰にでも送っていそうな定型文」ではなく、求職者一人ひとりの経験に寄り添った1to1スカウトが可能となり、返信率向上や企業ブランディングにもつながります。









【今後の展開】

1. 採用活動のレバレッジと直近の機能強化

ダイレクトリクルーティングの工数課題に対し、「オンタイムAIスカウト」はSaaS型AIエージェントとして24時間365日稼働し、従業員を増やさず100案件、200案件とレバレッジの効いた採用活動を実現します。今後は、スカウト後の候補者からの返信に対する面接日程調整の自動化や、複数媒体を横断した統一的な候補者管理(ATS)との連携強化を進める方針です。





2. 次世代の“自律型”AIエージェント開発(特ダネ情報)

さらに、当社は次のフェーズとして、AIが採用活動を深く担う“自律型”AIエージェントへの進化を最重要課題として開発中です。企業が求める人材像をAIに深く学習させ、「この人材は本当に貴社に必要である」とAI自身が判断できる機能を搭載。AIが採用担当者の戦略的な右腕となり、人材発掘を自動で実行する新機能開発が水面下で進行しています。









【会社概要】

名称 ： オンタイムデリバリージャパン株式会社

所在地 ： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-19-2 SPLINEビル8F

代表者 ： 代表取締役 関口 治二郎

URL ： https://ondeli-japan.com/









【取材依頼・お問い合わせ先】

会社名： オンタイムデリバリージャパン株式会社

担当 ： 営業企画 安田 暁彦

電話 ： 03-6303-3392

メール： press@ondeli-japan.com