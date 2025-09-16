レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本協働ロボット市場は、高度な自動化、AI統合、産業革新を原動力として、2033年までに57億4532万米ドルに急増すると予測されている。
日本協働ロボット市場は2024年に3億9224万米ドルと評価され、2033年までに57億4532万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において34.75％という堅調なCAGRを示している。協働ロボット（コボット）は、安全上の懸念から隔離が必要な従来の産業用ロボットとは異なり、人間の作業員と安全に協働するよう特別に設計されている。コボットは人間と直接対話・協働するよう設計されており、様々な作業環境へのシームレスな統合を可能にする。
自動化と労働力の最適化に対する需要の高まり
日本の中小企業は、生産性の向上と労働力不足の克服のためにコボットを導入することが増えています。 コボットの魅力は、柔軟性、費用対効果、展開の容易さにあり、リソースが限られている企業に最適です。 反復的で労働集約的なタスクを自動化することにより、コボットは人間の労働者がより複雑な操作に集中することを可能にし、全体的な効率と競争力を向上させます。 より高いペイロード容量のようなcobotの設計の最近の進歩は、更に採用を支えている。 例えば、2023年12月にユニバーサルロボットA/Sが日本で導入した「UR30」は、従来の「UR20」と比較してトルクが25%向上し、30kgのペイロードに対応することができ、中小企業に適した大幅な機能強化を示しています。
日本の人口の急速な高齢化は、cobotの採用を推進するもう一つの重要な要因です。 製造業、医療、農業などの分野での人手不足は、人間の従業員への圧力を軽減しながら、業務の継続性を維持する協調ロボットによってますます対処されています。 この人口統計学的傾向は、市場の長期的な成長見通しを強化します。
ペイロードと運用速度の課題
その利点にもかかわらず、コボットは従来の産業用ロボットと比較して固有の制限を有する。 それらはより低いペイロードおよびより遅い操作上の速度のために一般に人間との安全な相互作用を保障するように設計されている。 これにより、重い持ち上げや高速操作を必要とする産業への展開が制限され、従来の産業用ロボットが埋め続けているギャップが生じます。 その結果、コボットの限られた機能は市場の抑制として機能し、特定の需要の高いセクターでの採用率に影響を与えます。
AIの統合と政府の支援からの機会
人工知能（AI）と機械学習（ML）を協調ロボットに統合することで、その能力が大幅に拡大しています。 AIを搭載したコボットは、変化する環境に適応し、人間の相互作用から学び、複雑なタスクを正確に実行できるため、自動車、エレクトロニクス、ヘルスケア、および電子商取引業界に適しています。
"Society5.0"のような政府の取り組みは、労働力不足を含む社会的課題に対処するための高度な自動化技術の採用を推進しています。 日本の当局は、資金調達、研究開発支援、インセンティブを通じて、企業にコボットの導入を奨励し、超スマートで相互接続された社会への移行を加速させています。 2023年、政府と産業界は、特にコボットに焦点を当てたロボット開発を優先し、国の自動化戦略における役割を強化しました。
主要企業のリスト：
● FANUC Corporation
● Yaskawa Electric Corporation
● DENSO Corporation
● Kawasaki Heavy Industries
● ABB Ltd
● Shenzhen Dobot Corp Ltd
● JAKA Robotics
