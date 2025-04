¿·µ¬Â¤·Á¤Î¡Ö¥´¥¸¥é¡Ê2004¡Ë¡×¡Ö¥´¥¸¥é¡Ê2016¡Ë¡×¤Î¥ì¥È¥í¥Æ¥¤¥¹¥È¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¡¢CCPJAPAN ¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥·¥êー¥º ¥´¥¸¥éEX¡ÚÂè9ÃÆ¡Û¤È¤·¤ÆÁ´4¼ï¤ÇÅÐ¾ì¡ª!

CCPJAPAN株式会社

フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社は、人気特撮作品『ゴジラ』シリーズに登場する怪獣を、レトロデザインのソフビ製で商品化でした『CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第9弾】 4種』を全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始いたします。

■商品特長

《ミドルサイズシリーズ》

「古そうで新しい、だけど少し古臭いソフビ怪獣シリーズ」をコンセプトに、シリーズ全高12cmほどの、手のひらに収まる集めやすいサイズ。

ノスタルジーさを感じさせてくれる、どことなく「昭和レトロ」を感じるレトロテイストのデフォルメが施された、ソフビ好き・怪獣好きにCCPJAPANが送るコレクションシリーズ。

新たにCCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第9弾】が登場!!

今回は、完全新規造形にて登場する「ゴジラ(2004)」と、尻尾が新造形となっている「ゴジラ(2016)凍結」による全4種ラインナップ!!

迫力ある造型と美しい彩色によるソフビを、是非お手元にてお楽しみください。

■CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第9弾】ゴジラ(2004) スタンダード Ver.

ミドルサイズシリーズより、『ゴジラ FINAL WARS』に登場の「ゴジラ(2004)」が発売!

このゴジラの特徴とも言える鋭い目つきの表情や細身でマッシブな身体、シルエットの綺麗な背ビレなどを、レトロタイプソフビへと落とし込みました。

このゴジラの体色をイメージして調色された、黒に近いダークグレーの成形色。そこに、黄色い爪や背ビレなどのホワイトが彩色されています。

「スタンダードVer.」という名前に相応しいカラーリングです。

目のオレンジも、FWゴジラらしさを引き立たせます。

スリムな体型と、レトロソフビとしてのデフォルメ加減が絶妙に合わさった原型となっています。

全高約13cmというサイズ感のため、これまでのミドルサイズのゴジラと並べた時の相性も抜群。

是非お手元にてFWゴジラのレトロソフビをお楽しみください!

■CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第9弾】ゴジラ(2004) クリアブルー Ver.

「ゴジラ(2004)」から、クリアブルーVer.が登場!!

手足のクリアをあえて塗らずに見せる事で、透明感の高い美しいソフビに仕上がっています。

透き通るようなこのクリアのカラーリングは、近いカラーリングを採用したGMKゴジラでも大人気を博しました。

是非FWゴジラでも美しいクリアカラーをお楽しみください。

■CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第9弾】ゴジラ(2016) 第4形態 凍結 スタンダード Ver.

大好評の「ゴジラ(2016)第4形態」からは、新規造形の尻尾を使用した「凍結Ver.」が登場!!

今作の最大の特徴は通常の形態とは造型が異なる、尻尾の造形です。

尻尾の先端もレトロデフォルメな解釈で立体化されています。

リアルになり過ぎず、さりとて凍結の状態だと分かる、見事に造形に落とし込みました。

全体のカラーリングは、黒の成形色にグレー・ホワイトをバランスよく吹きかけた重厚なカラー。

劇中の凍結後のゴジラが表現されています。

グレー色になったことで、モールドなどもより見やすくなった印象です。

尻尾まで新造形をすることで実現した、劇中でも印象深い凍結状態のゴジラを是非お手元にてお楽しみ下さい。

■CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第9弾】ゴジラ(2016) 第4形態 凍結 アイスシルバー Ver.

「ゴジラ(2016)第4形態 凍結」から、クリア成形とホワイト彩色のバランスが美しい「アイスシルバーVer.」が登場!!

クリア成形の上からホワイトで塗装することで、雪や氷のような冷たい質感を表現しています。

部分的に吹かれたアイスシルバーが、更にその冷たい質感を高めます。

尻尾の先端も抜かりなく塗装を施し、非常に美しい仕上がりとなっています。

ゴジラ凍結×氷という、斬新かつイメージにはピッタリなソフビ。

是非お手元にて、この美しいゴジラをお楽しみ下さい。

■商品概要

シリーズ名 :CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第9弾】 全4種

メーカー小売希望価格:各種 4,800円(税別)※ゴジラ(2004)2種

各種 5,400円(税別)※ゴジラ(2016)2種

発売時期 :2025年11月

サイズ :全高約13cm(ゴジラ(2004))

全高約13.5cm(ゴジラ(2016))

素材 :PVC(ソフビ製)

原型 :東雲忍 ※ゴジラ(2004)

二郎工房 ※ゴジラ(2016)

デコマス彩色 :さるタジラ

対象年齢 :15歳以上

仕様 :彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 :中国

著作 :TM & (C) TOHO CO., LTD.

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・品質管上の都合により、予告なく仕様が変更となる場合がございます。

・発売時期は生産製造上の都合で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、ご予約頂きますようお願い申し上げます。

CCPJAPAN公式HP:https://ccp.jp/

CCPJAPANインフォメーションブログ: http://blog.livedoor.jp/ccp_ism/

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/ccp_official_jp

公式Instagram: https://www.instagram.com/ccp_official_info/