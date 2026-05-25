ゴールデンウィーク終了後もオランウータンのぬいぐるみを連れたパンチ君人気が続いている市川市動植物園にある変化が訪れている。 パンチは「オランウータンのぬいぐるみを連れた子猿」として今年春ごろより日本のみならず世界中でも注目されており、来場客が絶えない状況にある。だが17日の昼過ぎ頃、パンチのいるサル山にて、仮装をしたアメリカ国籍の男性2人が柵を乗り越えサル山に侵入。威力業務妨