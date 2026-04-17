2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて開催を予定している『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が追加情報を発表した。『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』超豪華出演者第2弾発表出演者第2弾が発表され、注目を集めている。ゲストモデルとして、青島心、嵐莉菜、安斉星来、河村ここあ、本田紗来、ゆい