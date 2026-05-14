2026年8月16日（日）に愛媛県武道館にて開催を予定している『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、SBI証券 presents TGC 松山 2026）が追加情報を発表した。『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』メインアーティスト第1発表大注目のメインアーティスト第1弾に…「瀬戸内」エリアを本拠地とし、「1つの海、7つの県」を中心に活動するAKB48グループ初の広域アイド