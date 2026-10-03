茨城の“ご当地新人女子アナ”、タイトなニット姿に「スタイル抜群」「横向いてる姿すごい」の声
茨城県行方市が運営する防災対応型のエリア放送『なめがたエリアテレビ』のアナウンサー、藤田美咲が2日までにInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた際のオフショットを公開し、その抜群のスタイルに注目が集まっている。
【写真】「横向いてる姿すごい」 茨城の“ご当地新人女子アナ”、ミニスカ姿も（全10枚）
今年4月になめがたエリアテレビのアナウンサーに就任した藤田美咲。現在は『生で情報発信！なめこい。』を担当するほか、ラジオパーソナリティーとしても活動している。
この日の投稿では、東京ディズニーシーを訪れたことを報告。「この日はリーナベルとシェリーメイのカチューシャをつけました」とつづり、ホワイトのニットワンピースや、ベージュの二ットにブラックのミニスカートを合わせたコーディネートで楽しそうにパーク内を散策する様子をアップした。
この投稿にファンからは「たまらんかわいさ」「可愛い過ぎる妖精さんがいる」「横向いてる姿すごい」「スタイル抜群すぎる」「美人」「笑顔が素敵」などの声が寄せられている。
引用：「藤田美咲」Instagram（＠misaki．1207a）
【写真】「横向いてる姿すごい」 茨城の“ご当地新人女子アナ”、ミニスカ姿も（全10枚）
今年4月になめがたエリアテレビのアナウンサーに就任した藤田美咲。現在は『生で情報発信！なめこい。』を担当するほか、ラジオパーソナリティーとしても活動している。
この投稿にファンからは「たまらんかわいさ」「可愛い過ぎる妖精さんがいる」「横向いてる姿すごい」「スタイル抜群すぎる」「美人」「笑顔が素敵」などの声が寄せられている。
引用：「藤田美咲」Instagram（＠misaki．1207a）