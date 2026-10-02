レギュラーシーズンで35HR…シャンパンファイトの英語も話題

【MLB】Wソックス 7ー3 アストロズ（日本時間1日・ヒューストン）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は9月30日（日本時間10月1日）、敵地で行われたアストロズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に先発出場し、チームは連勝でシリーズ突破を決めた。試合後の歓喜の祝勝会で見せたコミカルで愛嬌あふれる姿が米国でも大きな話題を呼び、今オフに獲得を見送った他球団のファンから悔やむ声と絶賛が殺到している。

米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」が公開したシャンパンファイトの動画では、同僚から頭にビールをかけられ絶叫した村上が英語でインタビューに応答。「僕も酔っぱらっている！」とハイテンションで語りつつ、通訳を指して「彼は僕の通訳だけど、酔っぱらっているよ！」とジョークを飛ばすなど、愛くるしいキャラクターで周囲の爆笑を誘った。

今季2年3400万ドル（約53億7500万円）で加入した村上は、レギュラーシーズンでリーグ5位の35本塁打を放ち、低迷していたチームに新風を巻き起こした。今オフ、他球団がより高額な契約で他の野手を獲得しながら苦戦した背景や、確実性＆守備面から“お見送り”したこともあり、村上の高いコストパフォーマンスと愛されるキャラクターに改めて脚光が当たっている。

「この人の空気感本当にいいね」（ヤンキースファン）

「この男がマジで大好きだ」（ヤンキースファン）

「この男素晴らしいね」（レンジャーズファン）

「フィリーズは彼と契約すべきだった」（フィリーズファン）

「マイク・エリアス（編成本部長）お前大失敗じゃねえか」（オリオールズファン）

「獲得に行かなかったジャイアンツにはさらに腹が立つ」（ジャイアンツファン）

「スターンズはポランコにかかった額の半額近くで彼を獲得できたはずだったのに」（メッツファン）

2年連続100敗以上のチームがポストシーズンに進出するケースは、今年のホワイトソックスが史上初の快挙だった。地区シリーズに進出したホワイトソックスは、10月3日（同4日）から同地区ガーディアンズと戦う。（Full-Count編集部）