「熱はないのに寒気がある」症状で考えられる原因はご存じですか？医師が解説！

熱がないのに寒気を感じるのはなぜ？体温調整の仕組みから、甲状腺機能低下症や低血糖など考えられる原因と対処法を解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「熱がないのに寒気がある」のはなぜ？医師が考えられる病気と対処法を解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

「熱がないのに寒気がある」症状で考えられる病気と対処法

視床下部の体温調整中枢は、何度に体温を維持するべきかの体温調整を行っています。ここでは、設定温度が存在し、体はこの温度を維持するために自律神経が働きます。この設定温度と比較して実際の体温が低いと、寒気を感じることが多いです。例えば、風邪をひいたときは、ウイルスに抵抗するために、普段より高い体温設定となります。そうすると、体温をあげるために交感神経が働き、血管の収縮、心拍数の増加、代謝の亢進、骨格筋の震えにより熱をあげる反応が起こります。通常であれば、このような反応が起こり発熱することが多いです。

熱がないのに寒気がある症状で考えられる原因と対処法

このような場合、甲状腺機能低下症が考えられます。甲状腺機能低下症などでは、甲状腺ホルモンの分泌が低下するために基礎代謝が低下し、熱産生が低下することで体温が低くなります。このため、冷えを感じることも少なくありません。

また、低血糖による症状の可能性もあります。糖尿病の治療にともなって低血糖が起こることが多いです。しかし、糖尿病と関係なく薬剤性やホルモンの異常で低血糖がみられることもあります。低血糖は、初期では冷や汗や震え、動悸などが起こりますが、低血糖がさらに進むと、意識障害など命の危険性もあります。低血糖症状と思われたら、まず砂糖やジュースなど糖分を摂取して改善するか見ましょう。また、何度も低血糖症状と思われる症状がおこる場合には、糖尿病内科や代謝内分泌内科で相談をお勧めします。

熱がないのに寒気とだるさがある症状で考えられる原因と対処法

このような悪寒は甲状腺機能低下症を疑います。甲状腺ホルモンは体の新陳代謝を高めるホルモンです。甲状腺機能低下症は、女性・高齢者で多く、疲れやすさ、だるさ、寒気が症状として見られやすいです。

また、体の体温調整を行っている自律神経のバランスが乱れることも寒気を感じる原因の一つです。自律神経のバランスの崩れは、ストレスや不眠など日常生活が乱れたときにみられることが多いです。このような症状の場合には、まず生活環境の調整を行い、改善がない場合には心療内科で相談をしてみましょう。

コロナで熱がないのに寒気がある症状で考えられる原因と対処法

コロナウイルス感染症の場合、発熱がみられることが多いですが、発熱がみられないことも少なくありません。このような場合には、体を温めてゆっくりと休息するようにしましょう。他の症状が強くなければ、自宅で安静にして様子をみても良いでしょう。しかし、呼吸苦や食事がとれないなどの症状がある時には、内科・呼吸器内科を受診して相談をしましょう。この場合には、事前に電話で受診の相談をすることをお勧めします。

自律神経が原因で熱がないのに寒気がある症状で考えられる原因と対処法

自律神経は心拍数や体温、消化管運動など自律的に体の活動を調整している神経です。自律神経には交感神経と副交感神経があり、この2つの神経がバランスをとりながら働いています。ストレスや生活習慣の乱れなどでこの自律神経のバランスが崩れて、冷えなどを感じて調子を崩すことも少なくありません。

このような場合には、生活習慣を見直して、ストレスを解消することも大切です。それでも改善がない場合には、心療内科や精神科で相談をしてみましょう。

熱がないのに寒気がして関連症状があるときで考えられる病気と対処法

熱がないのに寒気と関節痛がある症状で考えられる原因と対処法

インフルエンザやコロナウイルスによる感染症も原因の一つとして考えられます。特に、高齢者などでは免疫機能の低下や全身の筋肉量が減少して体温が上がりにくくなり、発熱がみられないことも多いです。症状が強い場合や、食事がとれないなどの症状がある場合には内科を受診しましょう。症状が軽ければ、風邪の症状かもしれません。暖かくして十分休息をとりましょう。

熱がないのに寒気と喉の痛みがある症状で考えられる原因と対処法

風邪がまず原因として考えられます。症状がひどくなければ熱がみられないこともあります。また、高齢者などでは発熱しにくい方もいます。症状が軽ければ、暖かくして休息をとり様子を見ても良いでしょう。のどの痛みが強く、食事がとれない場合には内科や耳鼻科を受診しましょう。

熱がないのに寒気と頭痛がある症状で考えられる原因と対処法

この場合、同様に風邪症状の可能性が高いです。症状が強くなければ、暖かくしてゆっくり休んでください。

また、頭痛が頻回に起こったり、長く続く時には、内科で相談をしてみましょう。

また、自律神経失調症や低血糖、片頭痛まれではありますが脳腫瘍などの病気も鑑別に上がります。頭痛が頻繁にみられる場合には頭痛外来での相談がおすすめです。

熱がないのに寒気と吐き気がある症状で考えられる原因と対処法

この場合、感染性胃腸炎、胆嚢炎、膵炎、腎盂腎炎などの可能性が考えられ、注意が必要です。特に冬場では感染性胃腸炎が流行し、吐き気や下痢の症状がみられ、悪寒を感じることも少なくありません。胆嚢炎や膵炎、腎盂腎炎などの病気では、発熱が起こることが多いですが、初期には症状が出ないことも考えられます。また、自律神経失調症や低血糖などの病気でも同様の症状がみられます。吐き気が強く、何度も吐いて食べれない場合や、腹痛や背部痛も伴う場合などは消化器内科で相談をしましょう。

「熱がないのに寒気がある」症状についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「熱がないのに寒気がある」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

熱はなくて寒気があるのは風邪の前兆でしょうか？

伊藤 陽子（医師）

風邪の前兆の可能性もあります。この後に熱が出てくることもあります。暖かくして休息をとりましょう。

熱は平熱なのに寒気がしてだるいときは病院に行くべきでしょうか？

伊藤 陽子（医師）

寒気がしてだるいだけであれば、まずは自宅で暖かくして休息をとっても良いでしょう。しかし、症状がつづいたり食事がとれないなど他の症状を伴う場合には内科を受診して相談すると良いでしょう。

熱はないが寒気がずっと続く原因はなんでしょうか？

伊藤 陽子（医師）

寒気が長く続く場合には、甲状腺機能低下症などの可能性もあります。また、病気でなくとも冷え性など体質的なことが原因で寒気を感じる場合もあります。寒気やだるさといった症状が強い場合には一度内科で相談すると良いでしょう。

コロナでも熱はなくて寒気がある症状は起きますか？

伊藤 陽子（医師）

コロナウイルス感染症であっても発熱せず寒気のみある事もあります。寒気だけで他に呼吸苦や食事がとれないなどの症状がなければ、自宅で暖かくして休息をとって様子を見ましょう。

まとめ 熱がないのに寒気があるときはまず体を温めて休息を

熱がないのに寒気が続く場合に考えられる病気について解説いたしました。症状が強くなく、一時的に寒気があるだけであれば、体を暖かくして休息をとってください。しかし、症状が長く続いたり、寒気以外に手の震えや意識障害、呼吸困難、食事がとれないなど他の症状を伴う場合には内科を受診して相談をしてみましょう。

「熱がないのに寒気がある」症状で考えられる病気

「熱がないのに寒気がある」から医師が考えられる病気は8個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

代謝・内分泌系の病気

甲状腺機能低下症

低血糖

内科系の病気

インフルエンザ

コロナウイルス感染症

かぜ症候群（感冒）

冷え性自律神経失調症貧血

これらの病気では、熱がなくとも寒気を感じることもあります。一時的なものであれば暖かくして様子を見ても良いですが、何度も繰り返したり、他の症状を伴う場合には医療機関を受診して相談しましょう。

「熱がないのに寒気がある」に似ている症状・関連する症状

「熱がないのに寒気がある」と関連している、似ている症状は6個ほどあります。各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

冷や汗

手の震え

むくみ

だるさ

咽頭痛

咳

熱がなくとも寒気があり、咽頭痛や咳などの風邪症状がある場合には感染症の可能性が高いです。症状がひどくなければ家で経過をみても良いでしょう。しかし、食事がとれないなどの他の症状を伴う場合には内科を受診しましょう。また、冷や汗や手の震えは低血糖で起こりやすく、むくみやだるさなどは甲状腺機能低下症や貧血などが疑われます。症状が持続する場合には、内科で相談をしましょう。

【参考文献】・日本呼吸器学会.インフルエンザ・日本呼吸器学会.かぜ症候群・日本内分泌学会.甲状腺機能低下症