漫画『ちいかわ』新刊9巻のカバー公開 古本屋が初めて表紙
漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』のコミックス最新９巻（11月20日発売）のカバーが公開された。古本屋が初めて表紙を飾っており、ちいかわたちのクスっとした笑える日常や、「パラレルワールド編」など、魅力溢れるエピソードがたっぷり収録される。
【画像】古本屋が初めて表紙！公開された『ちいかわ』9巻のカバー
今回の特装版は「なんか書けて飾れるポストカードブック」付き【ポストカード24枚＋シール1枚】の豪華仕様となっており、ポストカードブックの表紙は、ナガノ氏描き下ろしとなっている。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されており、現在公開中の映画は興収160億円を突破する大ヒットになっている。
【画像】古本屋が初めて表紙！公開された『ちいかわ』9巻のカバー
今回の特装版は「なんか書けて飾れるポストカードブック」付き【ポストカード24枚＋シール1枚】の豪華仕様となっており、ポストカードブックの表紙は、ナガノ氏描き下ろしとなっている。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されており、現在公開中の映画は興収160億円を突破する大ヒットになっている。
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