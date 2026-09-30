意外と知らない火葬場の裏側。炉前での読経が断られる切実な理由
元火葬場職員の下駄華緒が、YouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」で「炉前の読経させてもらえない所の主な理由を説明します」と題した動画を公開した。動画では、火葬場の炉前で僧侶が読経を行う「火屋勤行（かやごんぎょう）」が許可されない理由について、その切実な背景と現代の火葬場事情が解説されている。
下駄は、視聴者から寄せられた「火屋勤行をさせてくれるところと、そうでないところがある。もっと遺族に寄り添ってほしい」という声に対し、断らざるを得ない最大の理由は「時間」だと明言する。特に都会の稼働率が高い火葬場では過密なスケジュールが組まれており、読経にかかる「10分」という時間が進行に大きな影響を及ぼすという。
動画内では、遺族の到着時間の前後によってスケジュールが容易に狂ってしまう現状が語られる。例えば、10分早く到着する遺族と10分遅刻する遺族がいるだけで、全体で20分のズレが生じ、複数の遺族がバッティングしてしまう。前の遺族がお骨上げをしている最中に、外ではすでに次の遺族が待機しているという「5分が命取り」の過密スケジュールで運用されている施設も少なくない。
下駄は、こうした状況を解消するためには火葬場を増設するしかないものの、住民からの反対運動が起きるため実現が極めて困難であることを指摘する。「市民に寄り添った結果そうなっている」と語るように、限られた設備で増え続ける火葬の需要に応えようとした結果、読経の時間を削らざるを得なくなっているのが実態だという。
さらに動画の後半では、読経が長すぎることに対して「しんどい」とクレームを入れる遺族や、僧侶を呼んだにもかかわらずお布施を用意していないトラブルなど、現場で起きるリアルな問題にも言及された。火葬場が抱える構造的な課題を知ることで、見送りの場における「寄り添う」ことの複雑さと難しさに気付かされる内容となっている。
下駄は、視聴者から寄せられた「火屋勤行をさせてくれるところと、そうでないところがある。もっと遺族に寄り添ってほしい」という声に対し、断らざるを得ない最大の理由は「時間」だと明言する。特に都会の稼働率が高い火葬場では過密なスケジュールが組まれており、読経にかかる「10分」という時間が進行に大きな影響を及ぼすという。
動画内では、遺族の到着時間の前後によってスケジュールが容易に狂ってしまう現状が語られる。例えば、10分早く到着する遺族と10分遅刻する遺族がいるだけで、全体で20分のズレが生じ、複数の遺族がバッティングしてしまう。前の遺族がお骨上げをしている最中に、外ではすでに次の遺族が待機しているという「5分が命取り」の過密スケジュールで運用されている施設も少なくない。
下駄は、こうした状況を解消するためには火葬場を増設するしかないものの、住民からの反対運動が起きるため実現が極めて困難であることを指摘する。「市民に寄り添った結果そうなっている」と語るように、限られた設備で増え続ける火葬の需要に応えようとした結果、読経の時間を削らざるを得なくなっているのが実態だという。
さらに動画の後半では、読経が長すぎることに対して「しんどい」とクレームを入れる遺族や、僧侶を呼んだにもかかわらずお布施を用意していないトラブルなど、現場で起きるリアルな問題にも言及された。火葬場が抱える構造的な課題を知ることで、見送りの場における「寄り添う」ことの複雑さと難しさに気付かされる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。