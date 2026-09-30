あまりに健気なおばあちゃん犬が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万回再生を突破し、「平和でほのぼの…」「素敵なファミリー」「幸せな光景に泣いた」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんと遊んでいたら、なぜか陰から『おばあちゃん犬』が…尊すぎる『仲間に入れてほしいと言っている光景』】

赤ちゃんと遊んでいたら…

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」では、柴犬『あい』ちゃんの暮らしが紹介されています。

この日、敷地内に住む赤ちゃんが遊びにやって来ました。赤ちゃんは、おじいちゃんやおばあちゃん、ママと一緒に楽しい時間を過ごしていたそうです。

みんなで赤ちゃんを囲み、笑顔で遊んでいると、そこへ思わぬところから視線が。なんと、扉の陰からあいちゃんがひょっこりと顔を出したのです。少しだけ顔をのぞかせながら、楽しそうな家族団らんの様子をじっと見つめていたといいます。

仲間に入れてほしい！

あいちゃんは、赤ちゃんにじっと目を向けていました。もしかすると、みんなが楽しそうに過ごしている光景に惹かれたのかもしれません。

まるで「私も仲間に入れて」と言っているような姿です。すると赤ちゃんが、あいちゃんへ向かって小さな手を差し伸べました。

興味はあるものの、少し緊張してしまったのでしょうか。あいちゃんは、なぜかちょっぴりオドオドしながら、ゆっくりと部屋の中へ入ってきたそうです。

扉の陰からそっと様子を見ていた姿とは違い、いざ赤ちゃんのそばへ行くと少し控えめ。そんなあいちゃんの様子も、なんとも愛らしいものです。

お母さんの前では赤ちゃんに♡

実はあいちゃん、とっても子煩悩な一面も持っていました。部屋へ入ると、無邪気に遊ぶ赤ちゃんをじっと見つめ、そばで心配そうに見守っていたそうです。

赤ちゃんが何かをすると、その様子を気にかけるような姿も。まるで「大丈夫かな？」と見守る先輩のようです。

さりげなく優しさを見せるあいちゃんですが、そんなお姉さんらしい時間が終わると、今度は自分が甘える番。赤ちゃんが帰っていくと、途端に赤ちゃんのような姿になったのです。

お母さんの膝に抱かれると、そのままスヤスヤ。大好きな人に甘えながら眠る姿からは、普段の貫禄もすっかり消えていました。赤ちゃんを優しく見守る一方で、自分もたっぷり甘えたいあいちゃん。そんなギャップに、思わず癒やされますね。

この投稿には「あいちゃん可愛い」「みんなに愛されているからね」「みんなが笑顔いっぱいですね」などの温かなコメントが寄せられています。

あいちゃんの穏やかな日常は、YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。